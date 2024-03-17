Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта
Вкусную шарлотку можно приготовить прямо на сковороде. Это будет гораздо быстрее, чем в духовке. Идеальный вариант элементарного десерта к чаю.
Идея приготовления шарлотки на сковороде опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Тесто отлично поднимается и получается пышным.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- соль – 1 г
- ваниль
- масло – 50 г
- кефир – 320 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яблоки – 3 шт.
- масло – 30 г
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца выложить в миску, влить растительное масло.
2. Добавить соль,
3. Добавить ванилин, засыпать сахар и разрыхлитель.
4. Влить кефир.
5. Перемешать все венчиком.
6. Добавить муку, хорошо перемешать.
7. На сковороде карамелизовать сахар с маслом.
8. Выложить яблоки.
9. Готовить яблоки на среднем огне 2 минуты.
10. Вылить сверху тесто, сделать малый огонь.
11. Накрыть крышкой.
12. Готовность пирога проверить зубочисткой.
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