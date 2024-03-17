Вкусную шарлотку можно приготовить прямо на сковороде. Это будет гораздо быстрее, чем в духовке. Идеальный вариант элементарного десерта к чаю.

Идея приготовления шарлотки на сковороде опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Тесто отлично поднимается и получается пышным.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соль – 1 г

ваниль

масло – 50 г

кефир – 320 г

Видео дня

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – 3 шт.

масло – 30 г

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца выложить в миску, влить растительное масло.

2. Добавить соль,

3. Добавить ванилин, засыпать сахар и разрыхлитель.

4. Влить кефир.

5. Перемешать все венчиком.

6. Добавить муку, хорошо перемешать.

7. На сковороде карамелизовать сахар с маслом.

8. Выложить яблоки.

9. Готовить яблоки на среднем огне 2 минуты.

10. Вылить сверху тесто, сделать малый огонь.

11. Накрыть крышкой.

12. Готовность пирога проверить зубочисткой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: