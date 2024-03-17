Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
303
Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

Вкусную шарлотку можно приготовить прямо на сковороде. Это будет гораздо быстрее, чем в духовке. Идеальный вариант элементарного десерта к чаю.

Идея приготовления шарлотки на сковороде опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Тесто отлично поднимается и получается пышным.

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1 г
  • ваниль
  • масло – 50 г
  • кефир – 320 г
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  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яблоки – 3 шт.
  • масло – 30 г
  • сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

1. Яйца выложить в миску, влить растительное масло.

2. Добавить соль,

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

3. Добавить ванилин, засыпать сахар и разрыхлитель.

4. Влить кефир.

5. Перемешать все венчиком.

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

6. Добавить муку, хорошо перемешать.

7. На сковороде карамелизовать сахар с маслом.

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

8. Выложить яблоки.

9. Готовить яблоки на среднем огне 2 минуты.

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

10. Вылить сверху тесто, сделать малый огонь.

11. Накрыть крышкой.

Шарлотка на сковороде: ленивый вариант популярного десерта

12. Готовность пирога проверить зубочисткой.

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