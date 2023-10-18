Шарлотка с яблоками и миндалем на молоке. Секреты приготовления

Шарлотка – это классический бисквитный пирог, который наверняка каждая хозяйка хоть раз и выпекала. Она прекрасно подходит на завтрак и для того, чтобы взять с собой. А как же сделать самую вкусную шарлотку? Вот рекомендации нажитые собственными экспериментами:

- Вместо 4 яиц используйте 2, а остальные 2 замените молоком, тогда шарлотка не будет сильно пахнуть яйцами и будет очень нежной. По этому рецепту она остается свежей дольше.

- Добавьте к тесту экстракт ванилина, или миндаля, или цедру лимона или апельсина. Эти ингредиенты отлично сочетаются с яблоками и делают пирог более интересным.

- Обязательно проверьте деревянной шпажкой или готова шарлотка прежде чем ее вынимать. Иногда необходимо дополнительных 5, а то и 10 минут.

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- Не пренебрегайте пергаментом на дне формы или смажьте ее сливочным маслом и посыпайте манкой.

- Прежде чем доставать шарлоту из формы, дайте ей немного остыть, затем подрежьте края ножом.

Ингредиенты:

– яблоки 3 шт. (250 г. уже очищенных)

- 2 яйца

– 100 мл. молока

– растительное масло 2 ст. л. (рафинированное, прозрачное)

- 80 г сахара

- 170 г. муки, обязательно просеять

– 1 ч. л. разрыхлителю

– 1 ч. л. ванильного экстракта

- горсть миндальной стружки

1. Подготовьте ингредиенты. Включите духовку на 355 градусов. Очистите яблоки, нарежьте толстыми кусочками, просейте муку.

2. В глубокой миске смешайте яйца и сахар и взбейте миксером. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Взбивание занимает примерно минуту 4.

3. Добавьте молоко, ванилин, растительное масло и смешайте все миксером до однородности. Теперь добавляем муку с разрыхлителем. Снова смешиваем, всего по несколько секунд. Тесто готово. Будем поочередно, прослоями выкладывать яблоки и заливать тесто в форму.

4. Сверху щедро присыпаем миндальной стружкой и отправляем в разогретую духовку на 45 мин. Перед подачей дать остыть и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!