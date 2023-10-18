Шарлотка с яблоками и миндалем на молоке. Секреты приготовления
Шарлотка – это классический бисквитный пирог, который наверняка каждая хозяйка хоть раз и выпекала. Она прекрасно подходит на завтрак и для того, чтобы взять с собой. А как же сделать самую вкусную шарлотку? Вот рекомендации нажитые собственными экспериментами:
- Вместо 4 яиц используйте 2, а остальные 2 замените молоком, тогда шарлотка не будет сильно пахнуть яйцами и будет очень нежной. По этому рецепту она остается свежей дольше.
- Добавьте к тесту экстракт ванилина, или миндаля, или цедру лимона или апельсина. Эти ингредиенты отлично сочетаются с яблоками и делают пирог более интересным.
- Обязательно проверьте деревянной шпажкой или готова шарлотка прежде чем ее вынимать. Иногда необходимо дополнительных 5, а то и 10 минут.
- Не пренебрегайте пергаментом на дне формы или смажьте ее сливочным маслом и посыпайте манкой.
- Прежде чем доставать шарлоту из формы, дайте ей немного остыть, затем подрежьте края ножом.
Ингредиенты:
– яблоки 3 шт. (250 г. уже очищенных)
- 2 яйца
– 100 мл. молока
– растительное масло 2 ст. л. (рафинированное, прозрачное)
- 80 г сахара
- 170 г. муки, обязательно просеять
– 1 ч. л. разрыхлителю
– 1 ч. л. ванильного экстракта
- горсть миндальной стружки
1. Подготовьте ингредиенты. Включите духовку на 355 градусов. Очистите яблоки, нарежьте толстыми кусочками, просейте муку.
2. В глубокой миске смешайте яйца и сахар и взбейте миксером. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Взбивание занимает примерно минуту 4.
3. Добавьте молоко, ванилин, растительное масло и смешайте все миксером до однородности. Теперь добавляем муку с разрыхлителем. Снова смешиваем, всего по несколько секунд. Тесто готово. Будем поочередно, прослоями выкладывать яблоки и заливать тесто в форму.
4. Сверху щедро присыпаем миндальной стружкой и отправляем в разогретую духовку на 45 мин. Перед подачей дать остыть и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!