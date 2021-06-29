Как не отравиться шашлыком: диетолог рассказала, чего нельзя делать

Во время пикника на природе не следует запивать шашлык алкоголем, а также употреблять в пищу большое количество овощей. Лучшим дополнением к мясу будет зелень.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала диетолог Людмила Гончарова. "Лучше не брать в супермаркетах готовый маринованный шашлык, потому что мы не знаем, сколько времени он простоял в этом маринаде. Там могут быть различные бактерии, и велика вероятность отравления", – предупредила она.

По словам диетолога, предпочтительнее купить свежее мясо и замариновать шашлык дома. "Купили кусок мяса, затерли его специями, и не нужно никакого уксуса, никакого майонеза. Самая лучшая еда – это просто свежее мясо", – подчеркнула она.

Для его транспортировки на пикник можно использовать сумку-холодильник. При этом "мясо не должно быть закрыто более 2-3 часов, иначе будет развитие различной бактериальной микрофлоры, которая в любом случае присутствует на всех продуктах", – пояснила эксперт.

Шашлыки не следует запивать большим количеством алкоголя, добавила она. "Вся проблематика возникает из-за того, что после мяса выпивается большое количество спиртного. Если вы хотите пить спиртное, то это не больше 50 мл. Иначе будет проблема", – предупредила она.

Как пояснила диетолог, большая доза алкоголя может привести к обострению панкреатита, хронического холецистита, к нарушениям в работе печени. Кроме того, повышается риск инсульта и гипертонического криза.

Она также порекомендовала не съедать большое количество овощей после шашлыка, если есть проблемы с поджелудочной железой. В то же время зелень будет идеальным дополнением к этому блюду. "Берите с собой пучки укропа, петрушки, базилика, которые нужно предварительно помыть дома", – порекомендовала она.

Можно добавить свежие огурцы, редис, зеленый лук и чеснок. "Это то, что подходит к мясу практически для всех, не считая индивидуальной непереносимости", – пояснила диетолог.

Она ответила на вопрос о том, насколько опасно употребление в пищу недостаточно прожаренного мяса. "Наш желудочно-кишечный тракт может усваивать и не сильно прожаренное мясо, но есть индивидуальные особенности каждого желудка. Главное тщательно пережевывать пищу и съедать не больше 400-500 грамм шашлыка на один прием пищи".

Диетолог также озвучила рейтинг видов мяса по степени их полезности. На первое место она поместила баранину, на второе – говядину и телятину, на третье – мясо птицы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил рецепт шашлыка из баранины. Его следует подавать с запеченными овощами и луком.

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