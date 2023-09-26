Шашлык из кабачка с фетой для ужина: готовится на сковороде гриль

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Шашлык из кабачка с фетой для ужина: готовится на сковороде гриль

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также овощных котлет, шашлыка, икры. Еще из кабачков можно готовить нежные крем-супы, закуски, пироги, оладьи и запеканки. 

Молодые кабачки для приготовления блюд

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из кабачка с фетой, который готовится на сковороде гриль. 

Ингредиенты: 

  • Сыр Фета
  • Кабачок 
  • Специи: орегано, смесь перцев
  • Половина лимона
  • Оливковое масло
  • Чеснок

Способ приготовления: 

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1. Порежьте сыр большим кубиком, обваляйте в специях с маслом и лимонным соком. 

Фета со специями

2. Кабачок порежьте слайсами, выложите сыр, сверните рулетиком. 

Кабачок с сыром

3. Нанизывайте очень аккуратно на шпажки рулетики. 

Приготовление блюда

4. Готовьте на сковороде гриль по несколько минут с каждой стороны. 

Готовое блюдо

Подавайте блюдо с медом! 

Кабачковый шашлык с медом

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