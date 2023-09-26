Шашлык из кабачка с фетой для ужина: готовится на сковороде гриль
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также овощных котлет, шашлыка, икры. Еще из кабачков можно готовить нежные крем-супы, закуски, пироги, оладьи и запеканки.
Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из кабачка с фетой, который готовится на сковороде гриль.
Ингредиенты:
- Сыр Фета
- Кабачок
- Специи: орегано, смесь перцев
- Половина лимона
- Оливковое масло
- Чеснок
Способ приготовления:
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1. Порежьте сыр большим кубиком, обваляйте в специях с маслом и лимонным соком.
2. Кабачок порежьте слайсами, выложите сыр, сверните рулетиком.
3. Нанизывайте очень аккуратно на шпажки рулетики.
4. Готовьте на сковороде гриль по несколько минут с каждой стороны.
Подавайте блюдо с медом!
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