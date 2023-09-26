Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, а также овощных котлет, шашлыка, икры. Еще из кабачков можно готовить нежные крем-супы, закуски, пироги, оладьи и запеканки.

Кулинар Олег поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из кабачка с фетой, который готовится на сковороде гриль.

Ингредиенты:

Сыр Фета

Кабачок

Специи: орегано, смесь перцев

Половина лимона

Оливковое масло

Чеснок

Способ приготовления:

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1. Порежьте сыр большим кубиком, обваляйте в специях с маслом и лимонным соком.

2. Кабачок порежьте слайсами, выложите сыр, сверните рулетиком.

3. Нанизывайте очень аккуратно на шпажки рулетики.

4. Готовьте на сковороде гриль по несколько минут с каждой стороны.

Подавайте блюдо с медом!

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