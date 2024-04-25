Шашлык из курицы с йогуртовым соусом: мясо будет очень сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный шашлык

Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из курицы. Чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо замариновать и лучше всего использовать для маринада йогурт. 

Как из куриного филе приготовить шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка со специями и греческим йогуртом. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты: 

  • Филе бедра – 500 г
  • Сухой чеснок или обычный – 1/2 ст. л. или 2-3 зуб. 
  • Паприка копченая – 1/2 ст. л. 
  • Перец черный, соль – по вкусу 
  • Масло растительное – 2 ст. л. 

Дополнительно: 

  • Йогурт греческий (или майонез) – 2 ст. л. 
  • Соус сладкий чили – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Нарежьте филе на небольшие куски. Маринуйте в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов. 

Мясо со специями

2. За это время замочите деревянные шпажки в холодной воде.

3. На шпажки нанизайте кусочки мяса и запекайте при 200 С 20 минут.

Домашний шашлык из курицы

4. Соус: смешайте йогурт и сладкий чили.

Соус для блюда

5. Достаньте шашлычки, смажьте соусом и запекайте до румяности еще примерно 10 минут. 

Перед подачей присыпьте кинзой!

Готовый шашлык

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