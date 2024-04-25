Шашлык из курицы с йогуртовым соусом: мясо будет очень сочным
Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из курицы. Чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо замариновать и лучше всего использовать для маринада йогурт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка со специями и греческим йогуртом.
Ингредиенты:
- Филе бедра – 500 г
- Сухой чеснок или обычный – 1/2 ст. л. или 2-3 зуб.
- Паприка копченая – 1/2 ст. л.
- Перец черный, соль – по вкусу
- Масло растительное – 2 ст. л.
Дополнительно:
- Йогурт греческий (или майонез) – 2 ст. л.
- Соус сладкий чили – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте филе на небольшие куски. Маринуйте в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов.
2. За это время замочите деревянные шпажки в холодной воде.
3. На шпажки нанизайте кусочки мяса и запекайте при 200 С 20 минут.
4. Соус: смешайте йогурт и сладкий чили.
5. Достаньте шашлычки, смажьте соусом и запекайте до румяности еще примерно 10 минут.
Перед подачей присыпьте кинзой!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: