Шашлык из курицы с йогуртовым соусом: мясо будет очень сочным

Шашлык можно готовить не только из свинины, но еще и из курицы. Чтобы мясо было сочным, его нужно хорошо замариновать и лучше всего использовать для маринада йогурт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного куриного шашлыка со специями и греческим йогуртом.

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Ингредиенты:

Филе бедра – 500 г

Сухой чеснок или обычный – 1/2 ст. л. или 2-3 зуб.

Паприка копченая – 1/2 ст. л.

Перец черный, соль – по вкусу

Масло растительное – 2 ст. л.

Дополнительно:

Йогурт греческий (или майонез) – 2 ст. л.

Соус сладкий чили – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте филе на небольшие куски. Маринуйте в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов.

2. За это время замочите деревянные шпажки в холодной воде.

3. На шпажки нанизайте кусочки мяса и запекайте при 200 С 20 минут.

4. Соус: смешайте йогурт и сладкий чили.

5. Достаньте шашлычки, смажьте соусом и запекайте до румяности еще примерно 10 минут.

Перед подачей присыпьте кинзой!

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