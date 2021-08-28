Шашлык из рыбы: ТОП-3 лучших способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома приготовить шашлык из рыбы

Шашлык – любимое летнее лакомство многих. Существует так много вариаций этого блюда, но если вы не любите мясо, не стоит отказываться от шашлыка, стоит просто заменить его более легкими продуктами – овощами и рыбой.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейшего и очень легкого шашлыка из рыбы, который готовится намного проще мясного будет полезнее.

1. Шашлык со свежей горбуши

Ингредиенты:

  • Горбуша свежая – 1 шт.

  • Соевый соус – 1 ст. л.

  • Помидоры – 1 шт.

  • Перец болгарский – 1/3 шт.

  • Лимон – 1/2 шт.

  • Специи – 1/3 ст. л.

  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Филе нарежьте большими кусками, щедро присыпьте специями, посолите, добавьте соевый соус, перемешайте и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

  2. Из перца удалите семена и нарежьте его средними кусками.

  3. Лимон помойте и нарежьте слайсами, а помидоры большими дольками.

  4. После нужно нанизать рыбу и овощи на деревянные шпажки.

  5. Жарить шашлык из горбуши нужно на умеренном огне, перевернув на каждую сторону.

2. Шашлык из сома в духовке

Шашлык из сома
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Ингредиенты:

  • Сом – 1 кг

  • Соевый соус – 2 ст. л.

  • Горчица в зернах – 2 ст. л.

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Выпотрошите сома, порежьте большими кусками, кости обязательно удалите.

  2. Смешайте в миске соевый соус, горчицу в зернах, соль и растительное масло, хорошо перемешайте.

  3. Выложите рыбу в маринад и так оставьте на 2 часа, чтобы рыба хорошо промариновалась.

  4. По истечению времени нанизайте кусочки на деревянные шпажки или шампура и выложите в форму для запекания.

  5. Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

3. Шашлык из толстолобика на мангале на решетке

Ингредиенты:

  • Толстолобик – 800 г

  • Лимон – 1/2 шт.

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Тимьян сушеный – 1/2 ч. л.

  • Розмарин сушеный – 1/2 ч. л.

  • Соль – 1/2 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Порежьте куски рыбы пополам, так она лучше промаринуется и прожарится.

  2. Для маринада смешайте растительное масло, розмарин, соль, тимьян и лимонный сок, все тщательно перемешайте и выложите рыбу и так оставьте на 30 минут.

  3. После – выложите ее на сетку и жарьте до готовности.

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