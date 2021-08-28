Шашлык из рыбы: ТОП-3 лучших способа приготовления

Шашлык – любимое летнее лакомство многих. Существует так много вариаций этого блюда, но если вы не любите мясо, не стоит отказываться от шашлыка, стоит просто заменить его более легкими продуктами – овощами и рыбой.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейшего и очень легкого шашлыка из рыбы, который готовится намного проще мясного будет полезнее.

1. Шашлык со свежей горбуши

Ингредиенты:

Горбуша свежая – 1 шт.

Соевый соус – 1 ст. л.

Помидоры – 1 шт.

Перец болгарский – 1/3 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Специи – 1/3 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Филе нарежьте большими кусками, щедро присыпьте специями, посолите, добавьте соевый соус, перемешайте и оставьте мариноваться на 15-20 минут. Из перца удалите семена и нарежьте его средними кусками. Лимон помойте и нарежьте слайсами, а помидоры большими дольками. После нужно нанизать рыбу и овощи на деревянные шпажки. Жарить шашлык из горбуши нужно на умеренном огне, перевернув на каждую сторону.

2. Шашлык из сома в духовке

Видео дня

Ингредиенты:

Сом – 1 кг

Соевый соус – 2 ст. л.

Горчица в зернах – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Выпотрошите сома, порежьте большими кусками, кости обязательно удалите. Смешайте в миске соевый соус, горчицу в зернах, соль и растительное масло, хорошо перемешайте. Выложите рыбу в маринад и так оставьте на 2 часа, чтобы рыба хорошо промариновалась. По истечению времени нанизайте кусочки на деревянные шпажки или шампура и выложите в форму для запекания. Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.

3. Шашлык из толстолобика на мангале на решетке

Ингредиенты:

Толстолобик – 800 г

Лимон – 1/2 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Тимьян сушеный – 1/2 ч. л.

Розмарин сушеный – 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Порежьте куски рыбы пополам, так она лучше промаринуется и прожарится. Для маринада смешайте растительное масло, розмарин, соль, тимьян и лимонный сок, все тщательно перемешайте и выложите рыбу и так оставьте на 30 минут. После – выложите ее на сетку и жарьте до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: