Шашлык из рыбы: ТОП-3 лучших способа приготовления
Шашлык – любимое летнее лакомство многих. Существует так много вариаций этого блюда, но если вы не любите мясо, не стоит отказываться от шашлыка, стоит просто заменить его более легкими продуктами – овощами и рыбой.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейшего и очень легкого шашлыка из рыбы, который готовится намного проще мясного будет полезнее.
1. Шашлык со свежей горбуши
Ингредиенты:
Горбуша свежая – 1 шт.
Соевый соус – 1 ст. л.
Помидоры – 1 шт.
Перец болгарский – 1/3 шт.
Лимон – 1/2 шт.
Специи – 1/3 ст. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Филе нарежьте большими кусками, щедро присыпьте специями, посолите, добавьте соевый соус, перемешайте и оставьте мариноваться на 15-20 минут.
Из перца удалите семена и нарежьте его средними кусками.
Лимон помойте и нарежьте слайсами, а помидоры большими дольками.
После нужно нанизать рыбу и овощи на деревянные шпажки.
Жарить шашлык из горбуши нужно на умеренном огне, перевернув на каждую сторону.
2. Шашлык из сома в духовке
Ингредиенты:
Сом – 1 кг
Соевый соус – 2 ст. л.
Горчица в зернах – 2 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Выпотрошите сома, порежьте большими кусками, кости обязательно удалите.
Смешайте в миске соевый соус, горчицу в зернах, соль и растительное масло, хорошо перемешайте.
Выложите рыбу в маринад и так оставьте на 2 часа, чтобы рыба хорошо промариновалась.
По истечению времени нанизайте кусочки на деревянные шпажки или шампура и выложите в форму для запекания.
Отправьте в духовку на 20-25 минут при 200 С.
3. Шашлык из толстолобика на мангале на решетке
Ингредиенты:
Толстолобик – 800 г
Лимон – 1/2 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Тимьян сушеный – 1/2 ч. л.
Розмарин сушеный – 1/2 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Порежьте куски рыбы пополам, так она лучше промаринуется и прожарится.
Для маринада смешайте растительное масло, розмарин, соль, тимьян и лимонный сок, все тщательно перемешайте и выложите рыбу и так оставьте на 30 минут.
После – выложите ее на сетку и жарьте до готовности.
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