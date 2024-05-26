Шашлык – это блюдо, которое всегда ассоциируется с летом и отдыхом на природе. Ароматные, сочные куски мяса, буквально тающие во рту доставят настоящее гастрономическое удовольствие, но только при использовании правильного маринада.

Маринад для шашлыка является основой этого блюда, которое формирует его вкус. Поэтому очень важно правильно приготовить маринад, и как это сделать точно знает фудблогер Лиза Глинская. Какие ингредиенты нужны для приготовления правильного маринада, а также сколько времени держать в нем мясо, она рассказала в Instagram.

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Ингредиенты

Свиная шея – 1 кг

Вода – 500 мл

Соевый соус – 250 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Смешайте воду комнатной температуры, соевый соус и ароматное масло.

2. Нарезать свинину кусочками и залить маринадом, он должен полностью покрыть кусочки мяса.

3. Отправить в холодильник на 10-12 часов.

4. Жарить до готовности. Мясо, замаринованное с этим маринадом, лучше всего будет смаковать, если его приготовить на огне. Однако если такой возможности нет, можно использовать и духовку.

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