Вкус шашлыка напрямую зависит от структуры и жирности мяса. Чтобы блюдо получилось действительно ароматным и нежным – стоит остановить свой выбор на говядине. Дополнив продукт особым густым маринадом –вы получите великолепное барбекю, которое понравится всей семье.

Идея приготовления тающего во рту сочного шашлыка опубликована на странице шеф-повара Валерия Пономаря (ponomar_valeriy) в Instagram.

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 1,2 кг

лук – 2 шт

соевый соус – 2 ст.л

черный перец – 1 ч.л

острый перец – 1/2 шт

Видео дня

розмарин – 2 веточки

оливковое масло – 4 ст.л

соль большая

Способ приготовления:

1. Вырезку зачистить от наружной пленки.

2. Нарезать толщиной около 2 см.

3. Лук, соевый соус, чёрный перец, острый перец, розмарин и оливковое масло перебить в блендере.

4. Погрузить мясо в этот маринад.

5. Оставить на ночь.

6. Одевая мясо на шампур, убрать маринад, чтобы он не обгорел.

7. Соль добавить уже на мангале после первого поворота шампуров.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: