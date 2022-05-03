Шашлык, который тает во рту: шеф-повар поделился советами приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Шашлык, который тает во рту: шеф-повар поделился советами приготовления

Вкус шашлыка напрямую зависит от структуры и жирности мяса. Чтобы блюдо получилось действительно ароматным и нежным – стоит остановить свой выбор на говядине. Дополнив продукт особым густым маринадом –вы получите великолепное барбекю, которое понравится всей семье.

Идея приготовления тающего во рту сочного шашлыка опубликована на странице шеф-повара Валерия Пономаря (ponomar_valeriy) в Instagram.

Очистка мяса от лишних пленок и жира

Ингредиенты:

  • говяжья вырезка – 1,2 кг

  • лук – 2 шт

  • соевый соус – 2 ст.л

  • черный перец – 1 ч.л

  • острый перец – 1/2 шт

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  • розмарин – 2 веточки

  • оливковое масло – 4 ст.л

  • соль большая

Приготовление маринада для шашлыка

Способ приготовления:

1. Вырезку зачистить от наружной пленки.

2. Нарезать толщиной около 2 см.

Погружение мяса в маринад

3. Лук, соевый соус, чёрный перец, острый перец, розмарин и оливковое масло перебить в блендере.

4. Погрузить мясо в этот маринад.

5. Оставить на ночь.

Жарение шашлыка на мангале

6. Одевая мясо на шампур, убрать маринад, чтобы он не обгорел.

7. Соль добавить уже на мангале после первого поворота шампуров.

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