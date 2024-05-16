Максимальное количество людей просто обожают шашлык и не могут дождаться выезда на природу, чтобы отведать ароматное и сочное мясо с дымком. Но что делать, если нет возможности пожарить мясо на природе?

Можно попробовать приготовить шашлык в духовке. При правильном подходе к этому делу вы даже не заметите разницы, а все гастрономические прихоти будут полностью реализованы. Рецептом приготовления шашлыка в духовке в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.

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Ингредиенты

Свиной ошейок – 1,5 кг

Специи к шашлыку – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный – ½ ч.л.

Паприка копченая – 1 ч.л.

Горчица – 1 ст.л.

Лук – 5-6 шт

Кипяченая вода

Масло растительное – 20 мл

Сахар – 1 ст.л.

Уксус – 70-80 мл

Способ приготовления

1.Лук нарезать полукольцами, переложить в глубокую миску и хорошо размять руками.

2. Добавить уксус и сахар и залить водой, чтобы покрывала лучок полностью. Перемешать и отставить мариноваться минимум в час.

3. Мясо нарезать большими кусками и добавить специи к шашлыку, соль, паприку копченую, горчицу, перец, хорошо все смешать со специями и размять мясо руками.

4. Шпажки вымочить в воде минут 15-20 (чтобы во время приготовления не подгорели и мясо хорошо нанизывалось).

5. С лука слить воду через сито, добавить масло, все смешать и переложить в рукав для запекания, разровнять.

6. На шпажки нанизать мясо и выложить на лук в рукав. Рукав завязать. Переложить на ночь в холодильник или минимум на 2 часа.

7. Заготовки перекладываем на форму или противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час, затем за 30 минут до готовности разрезать рукав и допекать.

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