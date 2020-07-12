Шашлык с пользой: топ-3 кулинарных приема, которые минимизируют содержание канцерогенных веществ

Оказывается, можно сделать шашлык менее вредным – просто минимизировать содержание канцерогенных веществ. Для этого нужно лишь правильно мариновать и добавить определенные пряности.

1. Смысл маринования – в том, чтобы сделать мясо более мягким за счет расщепления волокон. Это происходит в кислой среде, и не всякая кислота для этого годится.

Обычный столовый уксус мало того, что дает резкий запах и не идет на пользу желудку, так он еще и приводит к обратному кулинарному эффекту: действуя слишком агрессивно, он настолько разрушает белковую структуру, что мясной сок вытекает и блюдо становится еще более жестким . Более приемлемым выбором является незначительное количество натурального уксуса (винного, яблочного) или разбавленного сока кисловатых фруктов (лимонного, апельсинового, сока киви).

Также целый ряд исследований стали на защиту маринования в сухом вине, богатом антиоксидантами. А исследователи из Университета Порту считают лучшим вариантом темное пиво. Их эксперименты показали, что маринование в таком напитке вдвое уменьшает образование канцерогенных веществ, образующихся при запекании. Впрочем, пивной маринад – на любителя.

Лучшие пряности – свежие травы Getty

2. Самые лучшие пряности – свежие травы. "И дело не в том, что свежие растения, в отличие от высушенных, имеют в десять раз больше витаминов и биоактивных веществ, – разъясняет терапевт, фитотерапевт, медицинский блоггер Борис Скачко, – все равно роль петрушки, базилика или кинзы сводится в маринаде к улучшению вкуса ". После того как травы отдадут свой аромат, их, как это принято в грузинской кухне, выбрасывают. Сухие же пряности прилипают к мясу, и сгорая, выделяют канцерогены. В таком случае поедание шашлыка можно приравнять к курению сигарет.

3. Запекать, а не коптить – следуя этому правилу, мы опять-таки минимизируем количество вредных веществ. Даже тогда, когда шашлыки выкладывают над углями, которые уже хорошо прогорели и не дымят, остается пространство для распространенной ошибки. Когда из мяса стекает жир, разгорается огонь, и для того, чтобы его приглушить, на уголь обычно подливают воду или маринад. Что мы имеем в таком случае? Правильно, канцерогены, образовавшиеся от сгорания жира, плюс – канцерогены, содержащиеся в паро-дымовых потоках, образующихся после тушения. Поэтому при появлении открытого огня следует временно убрать шампур с мангала, подождать, пока жир прогорит, затем переворошить угли – и продолжить приготовления.

Готово? Вот теперь пришло время снова вспомнить о травах – они прекрасно дополнят мясо!

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