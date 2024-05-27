Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

Для того чтобы шашлык был сочным, совсем не обязательно использовать для маринада большое разнообразие ингредиентов. Главное – выбрать свежее мясо. Для удачного вкуса вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в маринаде с соевым соусом опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Подавайте с салатом из свежих овощей,

Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

Ингредиенты:

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  • свинина – 1 кг. (шея)
  • вода – 500 мл.
  • соевый соус – 250 мл.
  • ароматное масло с травами – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

1. Смешайте воду комнатной температуры, соевый соус и ароматное масло.

2. Нарезать свинину кусочками.

Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

3. Залить маринадом – он должен полностью покрыть кусочки мяса.

Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

4. Отправить в холодильник на 10-12 часов.

Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом

5. Жарить на огне или в духовке до готовности.

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