Для того чтобы шашлык был сочным, совсем не обязательно использовать для маринада большое разнообразие ингредиентов. Главное – выбрать свежее мясо. Для удачного вкуса вам понадобится всего 5 простых компонентов.

Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в маринаде с соевым соусом опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Подавайте с салатом из свежих овощей,

Ингредиенты:

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свинина – 1 кг. (шея)

вода – 500 мл.

соевый соус – 250 мл.

ароматное масло с травами – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте воду комнатной температуры, соевый соус и ароматное масло.

2. Нарезать свинину кусочками.

3. Залить маринадом – он должен полностью покрыть кусочки мяса.

4. Отправить в холодильник на 10-12 часов.

5. Жарить на огне или в духовке до готовности.

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