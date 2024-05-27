Шашлык точно получится сочным: вариант самого простого маринада с соевым соусом
Для того чтобы шашлык был сочным, совсем не обязательно использовать для маринада большое разнообразие ингредиентов. Главное – выбрать свежее мясо. Для удачного вкуса вам понадобится всего 5 простых компонентов.
Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в маринаде с соевым соусом опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Подавайте с салатом из свежих овощей,
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг. (шея)
- вода – 500 мл.
- соевый соус – 250 мл.
- ароматное масло с травами – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте воду комнатной температуры, соевый соус и ароматное масло.
2. Нарезать свинину кусочками.
3. Залить маринадом – он должен полностью покрыть кусочки мяса.
4. Отправить в холодильник на 10-12 часов.
5. Жарить на огне или в духовке до готовности.
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