Шашлык – это одно из любимых мясных блюд, которое можно готовить мангале, сковороде, а также в духовке на шпажках. А для того чтобы мясо было сочным и ароматным, его нужно замариновать в специях или маринаде.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашнего шашлыка с ананасами, который вы легко приготовите на шпажках в духовке.

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г

соевый соус – 100 мл

сметана (любая жирность) – 80-90 мл

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копченая паприка – 2 ч. л.

перец черный – 1/2 ч. л.

соль

ананасы – 1 б

шпажки – 5-6 шт

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать большими кусочками, переложить в глубокую миску и добавить соевый соус, сметану, копченую паприку, черный молотый перец и соль. Перемешать, накрыть плёнкой и оставить мариновать в холодильнике на ночь.

2. Ананасы порезать кусочками.

3. Шпажки замочить в воде на 15 минут, чтобы при запекании они не горели и лучше нанизывалось мясо.

4. Маринованное мясо нанизать на шпажки поочередно с ананасами. Выложить шашлык в форму, застеленную пергаментом.

5. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут, затем достать мясо из духовки, полить ананасовым соком и запекать еще 7 минут при температуре 220 градусов. Готовый шашлык оставить в форме на 15 минут.

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