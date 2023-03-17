За окном весна и в воздухе она тоже ощущается. Но жарить шашлык на открытом воздухе достаточно прохладно. Поэтому приготовить его можно прямо в духовке. Для блюда отлично подходит мясо курицы – кусочки идеально помещаются на шпажке.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт

болгарский перец – 1 шт

красный лук – 2 шт

соевый соус – 3 ст.л.

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приправа для курицы – 1/2 ч.л.

сухой чеснок – 1/2 ч.л

паприка – 2 ч.л.

уксус – 2 ст.л

вода – 1 стакан

масло – 2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе вымыть, обсушить и нарезать кубиками около 3х3 см. Болгарский перец очистить от семян и нарезать на квадратики.

2. Деревянные шпажки замочить в холодной воде на 10 минут.

3. Добавить в мясо специи, соевый соус, перемешать и поставить в холодильник на час промариноваться.

4. Нанизать мясо на шампура в перемешку с перцем, смазать растительным маслом и запекать на противень 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

5. Тем временем нашинковать тонкими полукольцами лук, залить уксусом и водой, посолить (можно добавить еще 1 ч.л. сахара), перемешать, дать постоять 10 минут, слить маринад. На блюдо выложить половину лука, затем шашлычки и посыпать оставшимся луком.

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