Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

За окном весна и в воздухе она тоже ощущается. Но жарить шашлык на открытом воздухе достаточно прохладно. Поэтому приготовить его можно прямо в духовке. Для блюда отлично подходит мясо курицы – кусочки идеально помещаются на шпажке.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт
  • болгарский перец – 1 шт
  • красный лук – 2 шт
  • соевый соус – 3 ст.л.
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  • приправа для курицы – 1/2 ч.л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л
  • паприка – 2 ч.л.
  • уксус – 2 ст.л
  • вода – 1 стакан
  • масло – 2 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

1. Филе вымыть, обсушить и нарезать кубиками около 3х3 см. Болгарский перец очистить от семян и нарезать на квадратики.

2. Деревянные шпажки замочить в холодной воде на 10 минут.

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

3. Добавить в мясо специи, соевый соус, перемешать и поставить в холодильник на час промариноваться.

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

4. Нанизать мясо на шампура в перемешку с перцем, смазать растительным маслом и запекать на противень 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

5. Тем временем нашинковать тонкими полукольцами лук, залить уксусом и водой, посолить (можно добавить еще 1 ч.л. сахара), перемешать, дать постоять 10 минут, слить маринад. На блюдо выложить половину лука, затем шашлычки и посыпать оставшимся луком.

Шашлык в духовке на шпажке: из какого мяса приготовить

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