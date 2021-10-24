Шаурма, гамбургер или картофель фри – какой фастфуд здоровее: рассказывает эксперт. Эксклюзив

Нутрициолог Наталья Дубовик рассказала, какой фастфуд безопаснее: шаурма, гамбургер или картофель фри. Ведь многие люди просто не могут устоять перед такой едой, а польза ее неоднозначная.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт подробно объяснила особенности каждого блюда и поделилась идеями приготовления домашнего фастфуда.

Шаурма

От шаурмы я бы в любом случае отказалась, если она не домашняя.

Если говорить о шаурме, с точки зрения безопасности, то покупать ее в уличных киосках эксперт не советует, ведь это может быть вредно для здоровья, из-за несоблюдения надлежащих санитарных норм. Такое блюдо можно употреблять только в том случае, если оно приготовлено дома. А чтобы это было не только безопасно, но и полезно, стоит заменить традиционные соусы из кетчупа и майонеза на горчицу и сметану, добавить много овощей.

Видео дня

Гамбургер

Что касается такого фастфуда, то его можно приобрести, но только в проверенных сетях, где соблюдают международные стандарты качества.

Картофель фри

По сравнению с шаурмой и гамбургером, картофель фри – это вообще пустая еда.

Это ни что иное, как быстрые углеводы, в которые еще и добавляют большое количество масла. Даже если ее приобрести в известном фастфуд-ресторане, то этот картофель будет только вредить нашей поджелудочной железе и вызовет достаточно высокий всплеск инсулина. В жареной картошке очень высокий гликемический индекс – 75. Это означает, что продукт содержит большое количество углеводов и жиров, которые будут плохо влиять на наш организм.

Если характеризовать эти три блюда именно по условиям приготовления – то на первом месте будет гамбургер, затем картофель фри, а потом шаурма.

Что касается пользы, серьезно ограничить нужно употребление картофеля, а детям, как отмечает эксперт, такой продукт нельзя вообще. Да, в гамбургере не очень качественный хлеб, но если учитывать, что там присутствуют и овощи, и мясо, можно попросить не смазывать майонезом – то такая пища может быть в рационе.

Наталья рекомендует готовить гамбургеры и шаурму дома:

Это безопасно и вкусно. Такая пища может превратиться из фастфуда в домашней деликатес, который будет действительно полезным для организма

Бургер домашнего приготовления от нутрициолога:

Для того чтобы сделать полезный бургер, нужно взять цельнозерновую булочку, котлету из птицы или телятины. Свинину не стоит использовать, ведь она слишком жирная. Поджарить ее на гриле или на сковороде без масла, не использовать кетчуп и майонез.

Универсальный соус для бургера: смешать 50 грамм сметаны и 30 грамм горчицы.

Добавить к гамбургеру овощи: огурцы и микс салата. Если не хватает сочности – положить помидоры. Или редиску, чтобы блюдо было более хрустящим.

Домашняя шаурма

Для того чтобы сделать блюдо диетическим, эксперт советует использовать бездрожжевой лаваш. Соус можно добавить такой же, как у бургера. Что касается специй – стоит выбрать паприку, которая придаст дымного подкопченного аромата. Можно приправить и само мясо. Но курицу лучше не жарить, а потушить или приготовить на гриле или сухой сковороде без использования масла. Из овощей подойдет капуста, морковь и огурец. Также сыр, но не плавленый, а натуральный. Например, моцарелла. Затем завернуть и поджарить на сухой сковородке.

Нутрициолог добавляет: "Если очень хочется, то раз в две недели можно себе позволить фастфуд. Главное, чтобы 80% питания было сбалансированным. Чтобы там была клетчатка, овощи – тушеные и свежие, обязательно сезонные".

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: