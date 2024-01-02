Ричард Бейнбридж, победитель большого британского кулинарного шоу и владелец ресторана, довольно часто делится с читателями некоторыми секретами приготовления блюд. Благодаря этому обычные хозяйки со всего мира могут совершенствовать собственные навыки и удивлять родных.

На этот раз Бейнбридж рассказал о секретном приеме приготовления жареного картофеля, что сделает его просто непревзойденным, пишет Mirror. Благодаря всего лишь одному ингредиенту блюдо превратится в настоящий шедевр.

По словам шеф-повара, этот ингредиент можно использовать для приготовления не только жареного картофеля, но и курицы перед запеканием в духовке. Речь идет об обычном измельченном бульонном кубике. Он придаст блюду не только новый вкус, но и невероятный золотистый цвет его корочке.

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Кроме того, шеф-повар также поделился с читателями полезным лайфхаком, которым следует пользоваться при подготовке к праздничному столу. По его словам, некоторые блюда и заготовки следует приготовить заранее. Таким образом можно значительно сократить проведенное на кухне время непосредственно в день празднования. К примеру, говорит Бейнбридж, тесто, соус из клюквы и коньячное масло можно сделать вперед. Также за сутки по сей день можно замариновать мясо.

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