Шелковица – это сочная и сладкая ягода, которая растет в Украине. Существует более ста ее видов, среди которых наиболее известны три: белая, красная и черная шелковица. Чаще всего из ягод готовят варенье на зиму, или едят в свежем виде.

Нутрициолог Оксана Шатрова (ksyushatrova_) на своей странице в Instagram рассказала, чем полезна шелковица и кому ее нельзя есть.

Прежде всего, по словам специалиста, ягоды обладают свойством снижать и контролировать уровень сахара в крови. Поэтому для тех, кто имеет с этим проблемы, это отличный вариант перекуса и десерта.

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Кроме этого, шелковица обладает следующими полезными свойствами. В частности:

- содержит высокую концентрацию микроэлементов: железо, калий, Ca, фосфор, вит А, С, К, Е, регулирует холестерин;

- положительно влияет на работу нервной системы;

- ее можно употреблять при похудении, ведь ягода обладает свойством расщеплять жиры;

– помогает справиться с проблемами метаболизма, снизить риск появления спазмов, вздутия живота.

Кому нельзя есть шелковицу?

Шелковица – это уникальная по составу ягодка. Как утверждает нутрициолог, ее рекомендуют употреблять всем и всегда. Исключение – личная непереносимость продукта. Однако это бывает очень редко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить варенье из белой шелковицы.