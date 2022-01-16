Шесть неожиданных способов использования вина: советы для хозяек

Вино уже тысячи лет сопровождает человечество и при этом остается неизменным атрибутом праздничного стола. Оно веселит, утешает, согревает, дополняет трапезу, выступает одним из ингредиентов блюд, но также может быть полезно в необычных ситуациях.

Как рассказал Interia Porady, есть разные способы использования напитка, которые могут принести человеку немалую пользу. В частности, вино можно использовать в быту и косметических целях.

Часто после обильного застолья остается большое количество недопитого вина. И хотя оно уже утратило свой аромат, выливать напиток не стоит. Большие объемы не использованного алкоголя остаются у любителей кулинарии, которые применяют его для приготовления маринадов, соусов, десертов.

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В такой ситуации остатки вина можно разлить в формочки и заморозить.

"Вы получите аккуратные небольшие кубики, которые сможете использовать в будущем в своих кулинарных экспериментах", – говориться в статье.

Наилучшим образом для этого подойдет белое вино. Им можно удалять известковые отложения и мыльные разводы, с которыми хозяйки часто сталкиваются на кухне и в ванной.

"Налейте небольшое количество вина на загрязненную поверхность, подождите несколько минут и вытрите с помощью губки или тряпки", – отметили авторы материала.

Они же посоветовали для удобства использования вина в уборке, перелить его в пульверизатор. По словам экспертов, так его легче использовать для уборки стенок душевой кабины или окон.

Вино поможет также справиться с грязными зеркалами или кухонными столешницами.

Если пятно свежее, его можно вывести белым вином, как с одежды так и со скатерти. Сначала следует на пятно вылить немного вина, чтобы то покрыло всю поврежденную поверхность, а затем постирать вещь вручную с использованием мягких моющих средств.

В этом случае следует смешать сухое красное вино с небольшим количеством оливкового или другого растительного масла. Выйдет – средство для чистки деревянной мебели.

"Такое средство позволит удалить пыль и пятна, а одновременно придать предметам великолепный блеск", – сказано в статье.

Авторы уточнили, что такой раствор подойдет только для темной мебели, а для светлой стоит использовать смесь растительного масла с белым вином и щепоткой соли.

Вино отлично сработает и в саду. Для этого следует слить остатки вина в компост. При этом содержащиеся в вине вещества ускорят процессы гниения, активируя бактерии, находящиеся в самом компосте и в почве.

"В итоге выйдет идеальная подкормка для растений, которые будут здоровыми, пышными и устойчивыми к неблагоприятным условиям", – сказано в статье.

"Принимая ванну, следует добавить в воду один-два стакана вина и не важно из одной бутылки или нескольких. Вещества, содержащиеся в напитке, не только окажут расслабляющее воздействие, но и усилят кровообращение, помогут избавиться от целлюлита и сделают кожу более упругой", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из остатков вина можно сделать домашний уксус.