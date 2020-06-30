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Шиповник: полезные свойства плода дикой розы

1.2т
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Плод шиповника растет на кустах дикой розы и обладает большим количеством полезных свойств. Например, мало кто знает, что он в 30 раз богаче витамином С, чем всем известный апельсин или лимон.

Эти плоды оранжево-красного цвета собирают осенью и впоследствии принимают в течение всего года. Однако плоды шиповника подходят не для всех. С особой предосторожностью их следует употреблять людям с гипертонией, проблемами с кишечником и беременным женщинам, пишет сайт diariovasco.com.

Плоды шиповника богаты витамином С

Плоды шиповника богаты витамином С

Getty

Кроме того, шиповник можно смело считать противодиарейным, мочегонным, противовоспалительным и венотоническим продуктом, который всегда ценился. Например, во время Второй мировой войны британским школьникам была поручена задача поиска и сбора шиповника, чтобы заменить апельсины, импорт которых в то время был заблокирован.

Дети во время Второй мировой войны собирали шиповник в качестве замены апельсинам

Дети во время Второй мировой войны собирали шиповник в качестве замены апельсинам

Getty

Плоды шиповника, кроме наличия большого количества витамина С, богаты витаминами А, D и Е, танинами и антиоксидантными флавоноидами. Это напрямую связано с профилактикой инфекций мочевого пузыря, борьбой с мигренью и головокружением.

Как правильно есть шиповник?

Шиповник - это фрукт, который можно есть сырым, хотя для этого он должен быть очень спелым. Прежде, чем его употребить, необходимо удалить 16 твердых семян и шампуры, которые у него находятся внутри.

Другой очень распространенный способ употребления шиповника - приготовление варенья или желе. Его вкус, очень сладкий и одновременно очень кислый, делает его привлекательным ингредиентом для различных блюд, поэтому некоторые рестораны высокой кухни используют шиповник в некоторых рецептах своих кулинарных шедевров.

Как сообщал OBOZREVATEL, соевый соус, алкоголь, красное мясо, фабричные фруктовые соки - вот только некоторые из продуктов, которые нужно исключить из своего рациона после 40 лет.

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