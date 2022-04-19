Паска – главный сдобный символ одного из самых больших праздников – Пасхи. Готовят ее, как правило, на дрожжевом тесте, часто вообще без муки и теста – творожную. Украсить можно вкусной глазурью из ягод, шоколада и белков.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной шоколадной паски с цукатами, которая обязательно получится удачной.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 300 г

сахар – 150 г

живые дрожжи – 30 г

яйца – 3 шт.

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теплая вода – 150 мл

сливочное масло – 100 г

какао – 2 ст. л.

цукаты – 100 г

Для глазури:

лимонный сок – 2-3 ст. л.

сахарная пудра – 100 г

какао – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: в миску выложите 30 г живых дрожжей и влейте 150 мл теплой воды, перемешайте, чтобы дрожжи полностью растворились.

2. Далее всыпьте туда 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. муки, все аккуратно перемешайте до однородного состояния и накройте миску полотенцем, оставьте на 25-30 минут.

3. Оставшуюся муку просейте в большую миску, туда же всыпьте 2 ст. л. темного какао и оставшийся сахар, перемешайте.

4. Туда же добавьте яйца, сливочное масло и готовую опару, перемешайте до однородности, накройте снова полотенцем на 1 час, чтобы тесто подошло.

5. Смажьте руки маслом и обомните тесто, добавьте цукаты, перемешайте и выложите тесто в формы смазанные сливочным маслом.

6. Накройте формы полотенцем и оставьте еще раз для подъема в теплом месте на 35-40 минут.

7. Разогрейте духовку до 180 С.

8. Поставьте формы с тестом в разогретую духовку и выпекайте паски от 25 до 40 минут, в зависимости от размера формы.

9. Глазурь: смешайте в лимонный сок, сахарную пудры и какао, тщательно перемешайте венчиком.

10. Дайте паскам остыть и полейте глазурью, сверху можно присыпать цукатами.

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