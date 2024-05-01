Светлана Фус

Шоколадная заварная паска: рецепт, проверенный годами
Пора готовиться к Пасхе. И сегодня для вас рецепт, проверенный годами.
Шоколадная заварная паска
Далее текст на языке оригинала.
Інгредієнти:
– сир кисломолочний 5% - 500 г.
– яйця – 3 шт.
– тросниковий цукор - 20 г
– вершки 15% - 100 мл
– молоко 2,5% - 100 мл
– мелені горіхи - на свій смак
– какао-порошок – 2-2,5 ст.л.
– апельсинова цедра – 4 ст.л.
– ваніль - за смаком
Спосіб приготування:
– Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Пасочницю заздалегідь вистелити марлею. Сир розтерти.
– Яйця збити з цукром (не сильно), додати ваніль, вершки і молоко, перемішати.
– Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба!
– Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.
– Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
– Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під вантаж та прибрати у холодильник на 12 годин.
– Готову паску прикрасити за бажанням.