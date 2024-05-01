Светлана Фус

Пора готовиться к Пасхе. И сегодня для вас рецепт, проверенный годами.

Шоколадная заварная паска

Далее текст на языке оригинала.

Інгредієнти:

– сир кисломолочний 5% - 500 г.

– яйця – 3 шт.

– тросниковий цукор - 20 г

– вершки 15% - 100 мл

– молоко 2,5% - 100 мл

– мелені горіхи - на свій смак

– какао-порошок – 2-2,5 ст.л.

– апельсинова цедра – 4 ст.л.

– ваніль - за смаком

Спосіб приготування:

– Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Пасочницю заздалегідь вистелити марлею. Сир розтерти.

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– Яйця збити з цукром (не сильно), додати ваніль, вершки і молоко, перемішати.

– Отриману суміш поварити на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба!

– Зняти з вогню, додати половину какао-порошку та розмішати.

– Змішати сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додати апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.

– Отриману масу перекласти в пасочницю, поставити під вантаж та прибрати у холодильник на 12 годин.

– Готову паску прикрасити за бажанням.