Представляем вашему вниманию рецепт шоколадно-банановых булочек. Это невероятно вкусный десерт в виде роллов, который покорит сердечко требовательного гурмана.

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Как приготовить шоколадно-банановые роллы, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodwithstyle. Она предложила рецепт, в котором используется готовое слоеное тесто, что значительно облегчает работу.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 уп

Банан – 2 шт

Шоколад – 50 гр

Желток – для смазки

Сахарная пудра – для присыпки

Способ приготовления

1. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности.

2. Бананы очистите и нашинкуйте вдоль тонкими полосками.

3. Присыпьте слоеное тесто шоколадной стружкой, оставив бортик 2 см.

4. Равномерно распределите кусочки банана по слоеному тесту, слегка заходя друг на друга.

5. Начиная с одной длинной стороны, аккуратно сверните слоеное тесто, чтобы сформировать длинный рулет.

6. Разрежьте рулет на кусочки шириной около 4 см и выложите их срезом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой.

7. Смажьте тесто взбитым желтком.

8. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C примерно 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

9. Выньте из духовки и дайте остыть на решетке.

10. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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