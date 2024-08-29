Шоколадно-банановые роллы из слоеного теста: быстрый и вкусный десерт на все случаи жизни
Представляем вашему вниманию рецепт шоколадно-банановых булочек. Это невероятно вкусный десерт в виде роллов, который покорит сердечко требовательного гурмана.
Как приготовить шоколадно-банановые роллы, в Instagram рассказала фудблогер с ником foodwithstyle. Она предложила рецепт, в котором используется готовое слоеное тесто, что значительно облегчает работу.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 уп
- Банан – 2 шт
- Шоколад – 50 гр
- Желток – для смазки
- Сахарная пудра – для присыпки
Способ приготовления
1. Раскатайте слоеное тесто на присыпанной мукой поверхности.
2. Бананы очистите и нашинкуйте вдоль тонкими полосками.
3. Присыпьте слоеное тесто шоколадной стружкой, оставив бортик 2 см.
4. Равномерно распределите кусочки банана по слоеному тесту, слегка заходя друг на друга.
5. Начиная с одной длинной стороны, аккуратно сверните слоеное тесто, чтобы сформировать длинный рулет.
6. Разрежьте рулет на кусочки шириной около 4 см и выложите их срезом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой.
7. Смажьте тесто взбитым желтком.
8. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C примерно 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.
9. Выньте из духовки и дайте остыть на решетке.
10. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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