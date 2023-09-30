Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении
Вы можете спокойно есть такой десерт и не беспокоиться о том, что он будет слишком калорийным. В составе нет муки, белого сахара, дрожжей или разрыхлителя. И, при этом, блюдо можно назвать полноценным тортом.
Идея приготовления шоколадно-бананового десерта без муки и сахара опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. В составе только натуральные компоненты, делающие выпечку в меру сладкой.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- какао – 3 ст.л.
- арахисовая паста – 1 ст.л. с горкой
- мед – 1 ч.л.
- кокосовое масло – 1 ст.л.
- грецкий орех жареный – 100 г
Способ приготовления:
1. Соединяем все ингредиенты кроме грецких орехов.
2. Взбиваем блендером.
3. Орехи измельчаем ножом.
4. В банановую массу добавляем орехи.
5. Перемешиваем.
6. Выкладываем на пергамент или фольгу в форму для запекания.
7. Запекаем в разогретой духовке до 140 градусов 25-30 минут. Нужно смотреть по духовке, чтобы тесто схватилось.
8. Достаем и оставляем полностью остыть.
9. Пролистываем на тарелку и снимаем пергамент.
10. Также можно замораживать тесто или есть сразу как крем без запекания.
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