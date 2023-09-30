Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

Вы можете спокойно есть такой десерт и не беспокоиться о том, что он будет слишком калорийным. В составе нет муки, белого сахара, дрожжей или разрыхлителя. И, при этом, блюдо можно назвать полноценным тортом.

Идея приготовления шоколадно-бананового десерта без муки и сахара опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. В составе только натуральные компоненты, делающие выпечку в меру сладкой.

Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.
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  • какао – 3 ст.л.
  • арахисовая паста – 1 ст.л. с горкой
  • мед – 1 ч.л.
  • кокосовое масло – 1 ст.л.
  • грецкий орех жареный – 100 г

Способ приготовления:

Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

1. Соединяем все ингредиенты кроме грецких орехов.

2. Взбиваем блендером.

Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

3. Орехи измельчаем ножом.

4. В банановую массу добавляем орехи.

5. Перемешиваем.

Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

6. Выкладываем на пергамент или фольгу в форму для запекания.

7. Запекаем в разогретой духовке до 140 градусов 25-30 минут. Нужно смотреть по духовке, чтобы тесто схватилось.

8. Достаем и оставляем полностью остыть.

Шоколадно-банановый десерт без муки и сахара: очень прост в приготовлении

9. Пролистываем на тарелку и снимаем пергамент.

10. Также можно замораживать тесто или есть сразу как крем без запекания.

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