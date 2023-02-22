Шоколадное печенье с вишнями за 15 минут: бюджетная домашняя выпечка

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Шоколадное печенье с вишнями за 15 минут: бюджетная домашняя выпечка

Шоколадное печенье – бюджетная, простая и быстрая в приготовлении домашняя выпечка. Его можно дополнить кусочками шоколада, шоколадной пастой, орехами, сухофруктами или ягодами – лучшим вариантом станут кисленькие вишни.

Фудблогер Алиса Купер (alisa___cooper) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с вишнями.

Рецепт шоколадного печенья с вишнями

Ингредиенты:

  • мука – 300-310 г
  • соль – 1/2 ч. л.
  • какао – 1 ст. л.
  • сахар – 200 г
  • яйцо – 1 шт
  • шоколад – 100 г
  • вишни замороженные – 150 г
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  • масло сливочное – 200 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешать масло, сахар и шоколад. Поставить на слабенький огонь и растопить.

2. Снять массу с огня и через 10 минут добавить вишни и яйцо. Перемешать.

Шоколадное тесто для печенья

3. Муку смешать с солью, разрыхлителем и какао. Постепенно добавить массу в общую и замешать тесто. Сформировать из него колбаску и положить в морозилку на 20 минут.

4. После этого порезать колбаску кружочки и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Шоколадное печенье с вишнями

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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