Шоколадное печенье с вишнями за 15 минут: бюджетная домашняя выпечка
Шоколадное печенье – бюджетная, простая и быстрая в приготовлении домашняя выпечка. Его можно дополнить кусочками шоколада, шоколадной пастой, орехами, сухофруктами или ягодами – лучшим вариантом станут кисленькие вишни.
Фудблогер Алиса Купер (alisa___cooper) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с вишнями.
Ингредиенты:
- мука – 300-310 г
- соль – 1/2 ч. л.
- какао – 1 ст. л.
- сахар – 200 г
- яйцо – 1 шт
- шоколад – 100 г
- вишни замороженные – 150 г
- масло сливочное – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. В сотейнике смешать масло, сахар и шоколад. Поставить на слабенький огонь и растопить.
2. Снять массу с огня и через 10 минут добавить вишни и яйцо. Перемешать.
3. Муку смешать с солью, разрыхлителем и какао. Постепенно добавить массу в общую и замешать тесто. Сформировать из него колбаску и положить в морозилку на 20 минут.
4. После этого порезать колбаску кружочки и выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
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