Шоколадное печенье – бюджетная, простая и быстрая в приготовлении домашняя выпечка. Его можно дополнить кусочками шоколада, шоколадной пастой, орехами, сухофруктами или ягодами – лучшим вариантом станут кисленькие вишни.

Фудблогер Алиса Купер (alisa___cooper) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного печенья с вишнями.

Ингредиенты:

мука – 300-310 г

соль – 1/2 ч. л.

какао – 1 ст. л.

сахар – 200 г

яйцо – 1 шт

шоколад – 100 г

вишни замороженные – 150 г

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масло сливочное – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешать масло, сахар и шоколад. Поставить на слабенький огонь и растопить.

2. Снять массу с огня и через 10 минут добавить вишни и яйцо. Перемешать.

3. Муку смешать с солью, разрыхлителем и какао. Постепенно добавить массу в общую и замешать тесто. Сформировать из него колбаску и положить в морозилку на 20 минут.

4. После этого порезать колбаску кружочки и выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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