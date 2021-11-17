Шоколадное пирожное без муки и сахара: как приготовить полезный десерт

Сладкое, шоколадное и нереально привлекательное пирожное без муки может быть диетическим. Это идеальная альтернатива для тех, кто следит за фигурой, но очень любит всевозможные десерты. Готовится такое блюдо очень просто и быстро. Отличное сочетание низкокалорийных ингредиентов, утонченный вкус – все это стоит того, чтобы приготовить такое вкусное лакомство.

Шоколадное пирожное без муки от food_1333. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для коржа:

Банан – 390 г

Яйцо – 3 шт

Какао – 90 г

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Подсластитель

Крем:

Яйца – 3 шт

Молоко – 150 г

Крахмал кукурузный – 30 г

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Сметана 15% – 300 г

Подсластитель

Шоколадный ганаш:

Шоколад черный – 50 г

Молоко – 100 г

Способ приготовления:

1. Для коржа в блендере взбить все ингредиенты. Выпекать при температуре 175 градусов 18 минут.

2. Для крема соединить все составляющие, кипятить на медленном огне до загустения, постоянно помешивая.

3. Вылить сверху на готовый бисквит, дать остыть и загустеть.

4. Приготовить ганаш: растопить на водяной бане шоколад с молоком, вылить на застывший слой крема.

5. Оставить в холодильнике на несколько часов.

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