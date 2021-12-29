Шоколадные батончики без сахара и муки: как приготовить полезный перекус за считанные минуты

Такие батончики станут очень вкусным и полезным перекусом, если нужно быстро подкрепиться, а времени мало. Они не содержат сахара, муки и консервантов, ведь готовятся в домашних условиях. Все ингредиенты натуральные, их можно найти в любом магазине, поэтому вы точно будете уверены в качестве такого суперфуда.

Идею приготовления полезных батончиков опубликовала inna_levenets на странице в Instagram.

Ингредиенты:

больших финики – 10 шт

любого сиропа – 100 мл

мед – 1 ст.л. кровати

семена чиа – 1 ст. л

измельченные семена льна – 1 ст.л

соль

овсянка или измельченный рис – 140 г

фисташки – 100 г

изюм – 100 г

вяленая вишня – 50 г

черный шоколад – 1 ч.л

кокосовое масло

Способ приготовления:

1. Залить финики кипятком, оставить на 30 минут – они должны стать мягкими.

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2. Вынуть из них косточки, снять кожицу, измельчить в блендере с сиропом, чиа, семенами льна и щепоткой соли. В полученную смесь добавить орехи, воздушный рис или овсянку, изюм и вишню, все хорошо перемешать.

3. Далее можно сформировать шарики или утрамбовать в силиконовую прямоугольную или квадратную форму. Отправить в морозилку на 30 минут.

4. Растопить на водяной бане шоколад с кокосовым маслом, полить хорошо застывший батончик сверху. Если это шарики – погрузить их в шоколад.

5. Дать постоять при комнатной температуре, затем поместить в холодильник до полного застывания шоколада.

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