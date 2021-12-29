Шоколадные батончики без сахара и муки: как приготовить полезный перекус за считанные минуты
Такие батончики станут очень вкусным и полезным перекусом, если нужно быстро подкрепиться, а времени мало. Они не содержат сахара, муки и консервантов, ведь готовятся в домашних условиях. Все ингредиенты натуральные, их можно найти в любом магазине, поэтому вы точно будете уверены в качестве такого суперфуда.
Идею приготовления полезных батончиков опубликовала inna_levenets на странице в Instagram.
Ингредиенты:
больших финики – 10 шт
любого сиропа – 100 мл
мед – 1 ст.л. кровати
семена чиа – 1 ст. л
измельченные семена льна – 1 ст.л
соль
овсянка или измельченный рис – 140 г
фисташки – 100 г
изюм – 100 г
вяленая вишня – 50 г
черный шоколад – 1 ч.л
кокосовое масло
Способ приготовления:
1. Залить финики кипятком, оставить на 30 минут – они должны стать мягкими.
2. Вынуть из них косточки, снять кожицу, измельчить в блендере с сиропом, чиа, семенами льна и щепоткой соли. В полученную смесь добавить орехи, воздушный рис или овсянку, изюм и вишню, все хорошо перемешать.
3. Далее можно сформировать шарики или утрамбовать в силиконовую прямоугольную или квадратную форму. Отправить в морозилку на 30 минут.
4. Растопить на водяной бане шоколад с кокосовым маслом, полить хорошо застывший батончик сверху. Если это шарики – погрузить их в шоколад.
5. Дать постоять при комнатной температуре, затем поместить в холодильник до полного застывания шоколада.
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