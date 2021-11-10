Шоколадные десерты без муки: 2 безупречных варианта
Шоколада много не бывает – это лакомство не перестает влюблять в себя всех сладкоежек мира. А шоколадные десерты – это настоящее удовольствие и взрыв вкуса. А когда они еще и без муки, то это отличный вариант для тех, кто боится калорий.
Рецептами вкусных шоколадных десертов без муки поделилась фудблогер food_1333. Опубликовано в Instagram.
Шоколадно-банановый кекс
Ингредиенты:
Банан – 1 шт
Яйца – 1 шт
Какао – 30 г
Разрыхлитель – 5 г
Подсластитель
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить в блендере.
2. Выложить тесто в форму. Выпекать при температуре 175 градусов 25 минут.
3. Как только кекс остынет, то полить его шоколадным ганашем. Для этого нужно растопить молоко и шоколад на водяной бане.
Шоколадное пирожное
Ингредиенты:
Для лепешек:
Банан – 70 г
Яйцо – 1 шт
Какао – 10 г
Для крема:
Молоко – 150 мл
Кукурузный крахмал – 15 г
Сухое обезжиренное молоко – 20 г
Подсластитель
Сливочный творог – 100 г
Способ приготовления:
1. Вилка размять банан, какао и желтком.
2. Белок взбить в густую пену и добавить в банановую смесь.
3. Выложить лепешку на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 9-10 минут.
4. Когда лепешка остынет, то разрезать его на 8 равных лепешек.
5. Смешать все, кроме творога. Варить до загустения. Добавить творог и перемешать до однородной массы.
6. Перемазать лепешки кремом: по 4 лепешки на 1 пирожное. Дать пропитаться.
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