Шоколадные десерты без муки: 2 безупречных варианта

Шоколада много не бывает – это лакомство не перестает влюблять в себя всех сладкоежек мира. А шоколадные десерты – это настоящее удовольствие и взрыв вкуса. А когда они еще и без муки, то это отличный вариант для тех, кто боится калорий.

Рецептами вкусных шоколадных десертов без муки поделилась фудблогер food_1333. Опубликовано в Instagram.

Шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

Банан – 1 шт

Яйца – 1 шт

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 5 г

Подсластитель

Способ приготовления:

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1. Все ингредиенты взбить в блендере.

2. Выложить тесто в форму. Выпекать при температуре 175 градусов 25 минут.

3. Как только кекс остынет, то полить его шоколадным ганашем. Для этого нужно растопить молоко и шоколад на водяной бане.

Шоколадное пирожное

Ингредиенты:

Для лепешек:

Банан – 70 г

Яйцо – 1 шт

Какао – 10 г

Для крема:

Молоко – 150 мл

Кукурузный крахмал – 15 г

Сухое обезжиренное молоко – 20 г

Подсластитель

Сливочный творог – 100 г

Способ приготовления:

1. Вилка размять банан, какао и желтком.

2. Белок взбить в густую пену и добавить в банановую смесь.

3. Выложить лепешку на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 9-10 минут.

4. Когда лепешка остынет, то разрезать его на 8 равных лепешек.

5. Смешать все, кроме творога. Варить до загустения. Добавить творог и перемешать до однородной массы.

6. Перемазать лепешки кремом: по 4 лепешки на 1 пирожное. Дать пропитаться.

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