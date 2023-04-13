Шоколадные "Гнезда" на паску без выпечки за 10 минут: как приготовить оригинальный декор
Шоколадные "Гнезда" – это вариант вкусной пасхальной выпечки и оригинального декора на паску. Приготовить их можно без выпечки в духовке и всего за 10 минут.
Фудблогер Ксения с ником kseniya.food.good на своей странице в TikTok поделилась рецептом декора на паску – шоколадные "Гнездышки".
Ингредиенты:
- спирт\водка
- шоколад
Способ приготовления:
1. В чашку налить спирт или водку и оставить жидкость в морозилке, чтобы стала ледяной, но не замерзла.
2. Плитку шоколада растопить на водяной бане или в микроволновке, переложить в кондитерский мешок или пакетик, сделав очень маленькое отверстие.
3. Выжать шоколад круговыми движениями в ледяной спирт или водку. Шоколад мгновенно застывает, поэтому его можно сразу достать вилкой.
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