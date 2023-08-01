Шоколадные конфеты с арахисом на перекус: как приготовить без сахара и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
339
Шоколадные конфеты с арахисом на перекус: как приготовить без сахара и выпечки

Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Традиционно в их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, семена, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Десерт готовится без яиц, сахара, муки и даже выпечки. Он идеально подойдет для вкусного сладкого перекуса.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом шоколадных конфет с соленым арахисом.

Рецепт шоколадных конфет с соленым арахисом

Ингредиенты:

  • сгущенка – 1 б
  • сливки (30%) – 150 мл
  • какао порошок – 3 ст. л.
  • шоколад молочный – 80 г
  • арахис жареный соленый – 50 г
Видео дня

Способ приготовления:

1. В сотейник вылить сгущенку, добавить какао и все тщательно перемешать.

2. В массу налить сливки и растопленный шоколад. Поставить на огонь и готовить до состояния карамели, постоянно помешивая.

Шоколадные конфеты с арахисом

3. Получившуюся массу выложить на пищевую пленку и оставить в холодильнике, чтобы остыла.

4. Между тем измельчить соленый арахис.

Конфеты без сахара, яиц, масла и выпечки

5. Из охлажденной массы нужно сформировать шарики и обвалять их в арахисе. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты