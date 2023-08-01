Шоколадные конфеты с арахисом на перекус: как приготовить без сахара и выпечки
Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Традиционно в их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, семена, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Десерт готовится без яиц, сахара, муки и даже выпечки. Он идеально подойдет для вкусного сладкого перекуса.
Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом шоколадных конфет с соленым арахисом.
Ингредиенты:
- сгущенка – 1 б
- сливки (30%) – 150 мл
- какао порошок – 3 ст. л.
- шоколад молочный – 80 г
- арахис жареный соленый – 50 г
Способ приготовления:
1. В сотейник вылить сгущенку, добавить какао и все тщательно перемешать.
2. В массу налить сливки и растопленный шоколад. Поставить на огонь и готовить до состояния карамели, постоянно помешивая.
3. Получившуюся массу выложить на пищевую пленку и оставить в холодильнике, чтобы остыла.
4. Между тем измельчить соленый арахис.
5. Из охлажденной массы нужно сформировать шарики и обвалять их в арахисе. Готово!
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