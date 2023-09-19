Шоколадные конфеты "Трюфели": готовятся без яиц, сахара и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Шоколадные конфеты 'Трюфели': готовятся без яиц, сахара и выпечки

Шоколадные конфеты "Трюфель" – очень популярный в мире десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Они готовятся без сахара, масла, яиц и главное – выпечки. В основе конфет – два ингредиента, поэтому с ними не придется долго возиться.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом домашних конфет "Трюфели".

Конфеты ''Трюфель'' без сахара, сливок и выпечки

Ингредиенты:

  • сгущенка – 240 г
  • какао – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно налить сгущенку в кастрюлю, поставить на огонь и нагреть до теплого состояния.

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2. Когда нагрелось сгущенное молоко, просеять в него какао и тщательно вымешать массу, чтобы была однородной и без комочков.

Шоколадные конфеты без сахара, лактозы и выпечки

3. Форму для конфет застелить пищевой пленкой, выложить полученную шоколадную массу. Накрыть сверху тоже пищевой пленкой и поставить в морозильную камеру на 1,5-2 часа.

4. Когда истечет время, снять с шоколадной массы пленку и выложить на поверхность, присыпанную мукой.

Домашние ''Трюфели''

5. Также сверху присыпать шоколадный ком какао. Нарезать ее порционными кусками. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить конфеты "Тирамиса".

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