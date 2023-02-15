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Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется
Если на приготовление тортов не хватает времени – можете сделать такой сладкий десерт. Здесь нет яиц или муки – масса застывает в холодильнике. Потому духовка вам даже не понадобится.
Идея приготовления шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Ксении с ником ksenka_pol в Instagram.
Способ приготовления:
- 400 мл молока
- 100 грамм сахара
- 1/4 ч.л. соли
Все ингредиенты ставим на большой огонь
- 100 мл молока + 30 грамм какао (2 ст.л.) размешиваем до однородности и добавляем в кастрюлю с молоком
- 10 грамм агар агара + 30 мл воды, размешиваем и тоже выливаем в кастрюлю
- 90 грамм шоколада( обычная шоколадка подойдет) добавляем в кастрюлю и доводим до кипения.
Выливаем в форму, даем застыть 2-3 часа в холодильнике, а лучше на ночь.
Достаем из формы и посыпаем какао.
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