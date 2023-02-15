Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется

Если на приготовление тортов не хватает времени – можете сделать такой сладкий десерт. Здесь нет яиц или муки – масса застывает в холодильнике. Потому духовка вам даже не понадобится.

Идея приготовления шоколадного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Ксении с ником ksenka_pol в Instagram.

Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется

Способ приготовления:

Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется
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  • 400 мл молока
  • 100 грамм сахара
  • 1/4 ч.л. соли
Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется

Все ингредиенты ставим на большой огонь

  • 100 мл молока + 30 грамм какао (2 ст.л.) размешиваем до однородности и добавляем в кастрюлю с молоком
  • 10 грамм агар агара + 30 мл воды, размешиваем и тоже выливаем в кастрюлю
  • 90 грамм шоколада( обычная шоколадка подойдет) добавляем в кастрюлю и доводим до кипения.
 

Выливаем в форму, даем застыть 2-3 часа в холодильнике, а лучше на ночь.

Достаем из формы и посыпаем какао.

Шоколадный десерт на скорую руку без муки и яиц: выпекать не придется

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