Шоколадный десерт с бананом и арахисовой пастой: то, что нужно для хорошего настроения
Иногда случается так, что человеку просто необходимо съесть кусок шоколада. Или даже два. От такой небольшой вкусности значительно повысится настроение и появятся силы для дальнейшей работы. Однако в последнее время довольно трудно найти на полках магазинов действительно вкусный шоколад, который доставит гастрономическое удовольствие.
Но, с помощью нескольких манипуляций и добавления интересных ингредиентов, даже обычную плитку шоколада можно превратить в настоящий шедевр. Он точно придется по вкусу, а также придаст силы на хорошую работу в течение дня. Рецептом такого десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.
Ингредиенты
- Банан
- Арахисовая паста
- Фундук
- Шоколад
Способ приготовления
1.Банан освобождаем от кожуры, нарезаем кружочками и выкладываем ровным слоем в форму, застеленную пергаментом.
2. Сверху выкладываем слой арахисовой пасты и разравниваем.
3. Далее выкладываем слой фундука. Количество орехов следует регулировать в зависимости от собственных вкусов.
4. Плитку шоколада нужно растопить до жидкого состояния. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке.
5. Покрываем орехи пластом растопленного шоколада и хорошо разравниваем.
6. Отправляем в холодильник до полного застывания.
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