Иногда случается так, что человеку просто необходимо съесть кусок шоколада. Или даже два. От такой небольшой вкусности значительно повысится настроение и появятся силы для дальнейшей работы. Однако в последнее время довольно трудно найти на полках магазинов действительно вкусный шоколад, который доставит гастрономическое удовольствие.

Но, с помощью нескольких манипуляций и добавления интересных ингредиентов, даже обычную плитку шоколада можно превратить в настоящий шедевр. Он точно придется по вкусу, а также придаст силы на хорошую работу в течение дня. Рецептом такого десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.

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Ингредиенты

Банан

Арахисовая паста

Фундук

Шоколад

Способ приготовления

1.Банан освобождаем от кожуры, нарезаем кружочками и выкладываем ровным слоем в форму, застеленную пергаментом.

2. Сверху выкладываем слой арахисовой пасты и разравниваем.

3. Далее выкладываем слой фундука. Количество орехов следует регулировать в зависимости от собственных вкусов.

4. Плитку шоколада нужно растопить до жидкого состояния. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке.

5. Покрываем орехи пластом растопленного шоколада и хорошо разравниваем.

6. Отправляем в холодильник до полного застывания.

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