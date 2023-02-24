Если вы хотите приготовить вкусный, то легкий десерт с минимум ингредиентов – это идеальный вариант. В рецепте используется всего два основных ингредиента. Самое главное – готовится он без сахара, яиц, муки, желатина и даже выпекания.

Фудблогер Виктория Подольчак (imapersimmon) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного десерта с бананом.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт

черный шоколад – 120 г

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить на водяной бане.

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2. Бананы размять вилкой в пюре.

3. Смешать шоколад и бананы до однородности. Вылить в небольшую разъемную форму. Оставить в холодильнике на 1 час.

4. При подаче можно посыпать какао и украсить орехами или ягодами.

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