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Шоколадный десерт за 10 минут: без яиц, сахара, выпечки и желатина
Если вы хотите приготовить вкусный, то легкий десерт с минимум ингредиентов – это идеальный вариант. В рецепте используется всего два основных ингредиента. Самое главное – готовится он без сахара, яиц, муки, желатина и даже выпекания.
Фудблогер Виктория Подольчак (imapersimmon) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного десерта с бананом.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт
- черный шоколад – 120 г
Способ приготовления:
1. Шоколад растопить на водяной бане.
2. Бананы размять вилкой в пюре.
3. Смешать шоколад и бананы до однородности. Вылить в небольшую разъемную форму. Оставить в холодильнике на 1 час.
4. При подаче можно посыпать какао и украсить орехами или ягодами.
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