Кексы – это один из самых простых десертов, которые можно приготовить быстро, без лишних хлопот и доступных продуктов. Одним из таких является шоколадный кекс "Черный принц": с орехами и шоколадной глазурью. Он получается очень нежным, ароматным и воздушным.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного кекса с орехами "Черный принц".

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 1 стекло (250 г)

молоко – 1 ст.

мягкое сливочное масло – 150 г

разрыхлитель – 10 г

Видео дня

ванилин

какао – 2-3 ст. л.

мука – 2,5 стекла (400 г)

орехи – 70-100 г

Способ приготовления:

1. Орехи слегка обжарить, после чего измельчить в блендере.

2. Яйца взбить с сахаром. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое.

3. Добавить в яйца масло, молоко. Перемешать.

4. Постепенно ввести муку и перемешать лопаткой.

5. Добавить орехи и перемешать.

6. Выложить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 40-50 минут.

7. Охладить в течение 15-20 минут, затем достать из формы.

8. Украсить растопленным шоколадом и орехами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: