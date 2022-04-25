Шоколадный кекс с орехами "Черный принц": идеальный десерт к чаю
Кексы – это один из самых простых десертов, которые можно приготовить быстро, без лишних хлопот и доступных продуктов. Одним из таких является шоколадный кекс "Черный принц": с орехами и шоколадной глазурью. Он получается очень нежным, ароматным и воздушным.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного кекса с орехами "Черный принц".
Ингредиенты:
яйца – 4 шт
сахар – 1 стекло (250 г)
молоко – 1 ст.
мягкое сливочное масло – 150 г
разрыхлитель – 10 г
ванилин
какао – 2-3 ст. л.
мука – 2,5 стекла (400 г)
орехи – 70-100 г
Способ приготовления:
1. Орехи слегка обжарить, после чего измельчить в блендере.
2. Яйца взбить с сахаром. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое.
3. Добавить в яйца масло, молоко. Перемешать.
4. Постепенно ввести муку и перемешать лопаткой.
5. Добавить орехи и перемешать.
6. Выложить тесто в форму. Выпекать при температуре 170 градусов 40-50 минут.
7. Охладить в течение 15-20 минут, затем достать из формы.
8. Украсить растопленным шоколадом и орехами.
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