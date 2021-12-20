Шоколадный магкейк за 5 минут в микроволновке: идея необычного завтрака

Если говорить простыми словами, то магкейк – это кекс, приготовленный в микроволновке. К тому же это займет всего 5 минут – идеальная альтернатива вкусному и здоровому завтраку или перекусу, который не навредит фигуре.

Рецептом магкейка поделилась диетолог Ульяна Приймак. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 100 мл

яйца – 1 шт

какао – 1 ст. л.

банан – 150 г

мука – 30 г

черный шоколад – 20 г

клюква сушеная – 30 г

разрыхлитель – 2 г

орехи\банан\мед для подачи

подсластитель

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Способ приготовления:

1. Яйца, кефир, какао, муку, банан и разрыхлитель взбить до однородности.

2. Измельчить шоколад. Добавить его вместе клюквой к массе.

3. Влить массу в емкость или чашку и поставить в микроволновку на 5 минут.

Подавать с орехами, бананом или медом.

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