Шоколадный магкейк за 5 минут в микроволновке: идея необычного завтрака

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,0 т.
Шоколадный магкейк за 5 минут в микроволновке: идея необычного завтрака

Если говорить простыми словами, то магкейк – это кекс, приготовленный в микроволновке. К тому же это займет всего 5 минут – идеальная альтернатива вкусному и здоровому завтраку или перекусу, который не навредит фигуре.

Рецептом магкейка поделилась диетолог Ульяна Приймак. Опубликовано в Instagram.

Магкейк с орехами, бананом и медом

Ингредиенты:

  • кефир – 100 мл

  • яйца – 1 шт

  • какао – 1 ст. л.

  • банан – 150 г

  • мука – 30 г

  • черный шоколад – 20 г

  • клюква сушеная – 30 г

  • разрыхлитель – 2 г

  • орехи\банан\мед для подачи

  • подсластитель

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Способ приготовления:

1. Яйца, кефир, какао, муку, банан и разрыхлитель взбить до однородности.

2. Измельчить шоколад. Добавить его вместе клюквой к массе.

Тесто для магкейка

3. Влить массу в емкость или чашку и поставить в микроволновку на 5 минут.

Подавать с орехами, бананом или медом.

Варианты подачи магкейки

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