Шоколадный магкейк за 5 минут в микроволновке: идея необычного завтрака
Если говорить простыми словами, то магкейк – это кекс, приготовленный в микроволновке. К тому же это займет всего 5 минут – идеальная альтернатива вкусному и здоровому завтраку или перекусу, который не навредит фигуре.
Рецептом магкейка поделилась диетолог Ульяна Приймак. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
кефир – 100 мл
яйца – 1 шт
какао – 1 ст. л.
банан – 150 г
мука – 30 г
черный шоколад – 20 г
клюква сушеная – 30 г
разрыхлитель – 2 г
орехи\банан\мед для подачи
подсластитель
Способ приготовления:
1. Яйца, кефир, какао, муку, банан и разрыхлитель взбить до однородности.
2. Измельчить шоколад. Добавить его вместе клюквой к массе.
3. Влить массу в емкость или чашку и поставить в микроволновку на 5 минут.
Подавать с орехами, бананом или медом.
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