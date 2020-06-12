Шоколадный пирог без яиц и заморочек

Для любителей выпечки фдблогер Таня narutainlondon предложила гениальную в своей простоте идею - рецепт шоколадного пирога без заморочек. Если понравится - не забудьте заморозить впрок побольше вишни!

https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/

Ингредиенты

240 г молока

210 г муки

75 г растительного масла

35 г какао

180 г сахара

10 г разрыхлителя

щепотка соли

100 г замороженной вишни

Приготовление

В глубокой миске соедините все ингредиенты, кроме вишни, и перемешайте до однородности венчиком.

Добавьте замороженную вишню и снова всё перемешайте.

Выстелите форму пергаментной бумагой и переложите тесто в форму.

Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.

Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного чаепития!

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