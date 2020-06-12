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Шоколадный пирог без яиц и заморочек

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Для любителей выпечки фдблогер Таня narutainlondon предложила гениальную в своей простоте идею - рецепт шоколадного пирога без заморочек. Если понравится - не забудьте заморозить впрок побольше вишни!

Шоколадный пирог без яиц и заморочек

https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/

Ингредиенты

  • 240 г молока

  • 210 г муки

  • 75 г растительного масла

  • 35 г какао

  • 180 г сахара

  • 10 г разрыхлителя

  • щепотка соли

  • 100 г замороженной вишни

Приготовление

  • В глубокой миске соедините все ингредиенты, кроме вишни, и перемешайте до однородности венчиком.

  • Добавьте замороженную вишню и снова всё перемешайте.

  • Выстелите форму пергаментной бумагой и переложите тесто в форму.

  • Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.

  • Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

  • Приятного чаепития!

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Тема
Питание
Тег
продукты
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