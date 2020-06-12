Шоколадный пирог без яиц и заморочек

Для любителей выпечки фдблогер Таня narutainlondon предложила гениальную в своей простоте идею - рецепт шоколадного пирога без заморочек. Если понравится - не забудьте заморозить впрок побольше вишни!
https://www.instagram.com/p/CAezns9DRJa/
Ингредиенты
240 г молока
210 г муки
75 г растительного масла
35 г какао
180 г сахара
10 г разрыхлителя
щепотка соли
100 г замороженной вишни
Приготовление
В глубокой миске соедините все ингредиенты, кроме вишни, и перемешайте до однородности венчиком.
Добавьте замороженную вишню и снова всё перемешайте.
Выстелите форму пергаментной бумагой и переложите тесто в форму.
Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.
Готовый пирог присыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного чаепития!
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