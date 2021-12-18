Шоколадный рулет с мандаринами без выпечки, который лучше любого торта

Вкусные десерты любят практически все, но очень часто в них много сахара, усилителей вкуса, а также красителей, поэтому лучше всего – готовить их самостоятельно дома. Наилучше делать десерты из сезонными ягодами, фруктами, например зимой – мандарины, яблоки, хурма, апельсины, замороженные вишни, смородина.

Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом вкуснейшего шоколадного рулета с мандаринами без выпечки, который готовится всего 15 минут.

Ингредиенты:

очищенный банан – 1 шт.

галетное печенье – 100-200 г

какао – 2 ч. л.

творога 5% – 60-80 г

маленькие мандарины – 3-4 шт.

Способ приготовления:

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1. Измельчите печенье в блендере, добавьте какао и банан, взбейте все до однородной массы.

2. Тесто выложите на пергамент, накройте другим листом и раскатайте.

3. Снимите верхний лист бумаги и сформировать прямоугольный пласт.

4. Почистите мандарины.

5. Готовенько тесто смажьте творогом, сверху выложите мандарины и скатайте плотный рулет.

6. Торцы рулета обязательно смажьте творогом и плотно оберните бумагой со всех сторон.

7. Положите готовый рулет в холодильник на пару часов.

8. Перед подачей рулет разверните и нарежьте порционно.

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