Шоколадный рулет с мандаринами без выпечки, который лучше любого торта
Вкусные десерты любят практически все, но очень часто в них много сахара, усилителей вкуса, а также красителей, поэтому лучше всего – готовить их самостоятельно дома. Наилучше делать десерты из сезонными ягодами, фруктами, например зимой – мандарины, яблоки, хурма, апельсины, замороженные вишни, смородина.
Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом вкуснейшего шоколадного рулета с мандаринами без выпечки, который готовится всего 15 минут.
Ингредиенты:
очищенный банан – 1 шт.
галетное печенье – 100-200 г
какао – 2 ч. л.
творога 5% – 60-80 г
маленькие мандарины – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье в блендере, добавьте какао и банан, взбейте все до однородной массы.
2. Тесто выложите на пергамент, накройте другим листом и раскатайте.
3. Снимите верхний лист бумаги и сформировать прямоугольный пласт.
4. Почистите мандарины.
5. Готовенько тесто смажьте творогом, сверху выложите мандарины и скатайте плотный рулет.
6. Торцы рулета обязательно смажьте творогом и плотно оберните бумагой со всех сторон.
7. Положите готовый рулет в холодильник на пару часов.
8. Перед подачей рулет разверните и нарежьте порционно.
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