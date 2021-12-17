Шоколадный торт без выпечки 'Эспрессо': рецепт десерта на скорую руку

На пороге праздников, когда на кухне и так кипит работа и готовятся разнообразные деликатесы, вряд ли можно найти время на выпечку. Так что торты и десерты на скорую руку без выпечки отлично спасают ситуацию. Именно таков шоколадный торт "Эспрессо" – в меру кофейный, шоколадный и сладкий. Ваши гости точно оценят.

Рецептом шоколадного торта "Эспрессо" поделилась кондитер Оксана Матвеева. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для основания:

миндальная мука – 2 ст

финики без косточек – 2 ст.

какао – 2 ст. л.

мед – 1 ст.л. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

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эспрессо – 2 ст. л.

чёрный перец – 0,5 ч. л.

соль

Для верхнего слоя:

кокосовое масло – 50 г

какао – 4 ст. л.

мед – 3 ст. л.

Ваниль – 1 ч. л.

эспрессо – 2-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для основания взбить в блендере или с помощью комбайна. Получившуюся массу выложить в форму. Утрамбовать массу и положить в морозильную камеру.

2. Тем временем приготовить второй слой. Сбить все необходимые компоненты с помощью вилки до образования однородной массы.

3. Получившуюся шоколадную массу вылить в форму. Поставить тортик в морозильную камеру минимум на 2 часа.

4. Для декора можно использовать лаванду или соль грубого помола.

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