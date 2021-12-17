Шоколадный торт без выпечки "Эспрессо": рецепт десерта на скорую руку
На пороге праздников, когда на кухне и так кипит работа и готовятся разнообразные деликатесы, вряд ли можно найти время на выпечку. Так что торты и десерты на скорую руку без выпечки отлично спасают ситуацию. Именно таков шоколадный торт "Эспрессо" – в меру кофейный, шоколадный и сладкий. Ваши гости точно оценят.
Рецептом шоколадного торта "Эспрессо" поделилась кондитер Оксана Матвеева. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для основания:
миндальная мука – 2 ст
финики без косточек – 2 ст.
какао – 2 ст. л.
мед – 1 ст.л. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
эспрессо – 2 ст. л.
чёрный перец – 0,5 ч. л.
соль
Для верхнего слоя:
кокосовое масло – 50 г
какао – 4 ст. л.
мед – 3 ст. л.
Ваниль – 1 ч. л.
эспрессо – 2-5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для основания взбить в блендере или с помощью комбайна. Получившуюся массу выложить в форму. Утрамбовать массу и положить в морозильную камеру.
2. Тем временем приготовить второй слой. Сбить все необходимые компоненты с помощью вилки до образования однородной массы.
3. Получившуюся шоколадную массу вылить в форму. Поставить тортик в морозильную камеру минимум на 2 часа.
4. Для декора можно использовать лаванду или соль грубого помола.
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