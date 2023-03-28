Шоколадный торт без выпечки: как быстро приготовить вкусный десерт
Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из абсолютно разного теста, с вафельных коржей, печенья. А также с начинками, кремом, йогуртом, сгущенным молоком.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом шоколадного торта со сметанным кремом, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 160 г
- масло растительное – 50 мл
- ванильный сахар – 2 пакета
- какао – 50 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- кипяток – 60-70 мл
Крем:
- сметана – 400 г
- вареная сгущенка – 300 г
- загуститель для сливок – 20 г
Сироп:
- вода – 6 ст. л.
- сахар – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте до однородной массы, добавьте сахар и ванильный сахар и взбейте 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешайте.
2. Муку смешайте с какао и разрыхлителем, просейте в тесто, перемешайте и влейте кипяток, перемешайте.
3. Выпекайте коржи на смазанном маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон.
4. Сироп для пропитки: сахар с водой нагрейте до растворения, постоянно помешивая, охладите.
5. Крем: сметану смешайте с вареной сгущенкой, добавьте загуститель к сливкам и смешайте до загустения.
6. Соберите торт: каждый корж пропитайте сиропом, смажьте кремом. Верх и бока торта смажьте остатками крема и украсьте крошкой печенья. Оставьте десерт минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.
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