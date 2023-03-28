Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из абсолютно разного теста, с вафельных коржей, печенья. А также с начинками, кремом, йогуртом, сгущенным молоком.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом шоколадного торта со сметанным кремом, который готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сахар – 160 г

масло растительное – 50 мл

ванильный сахар – 2 пакета

какао – 50 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

кипяток – 60-70 мл

Крем:

сметана – 400 г

вареная сгущенка – 300 г

загуститель для сливок – 20 г

Сироп:

вода – 6 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте до однородной массы, добавьте сахар и ванильный сахар и взбейте 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешайте.

2. Муку смешайте с какао и разрыхлителем, просейте в тесто, перемешайте и влейте кипяток, перемешайте.

3. Выпекайте коржи на смазанном маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон.

4. Сироп для пропитки: сахар с водой нагрейте до растворения, постоянно помешивая, охладите.

5. Крем: сметану смешайте с вареной сгущенкой, добавьте загуститель к сливкам и смешайте до загустения.

6. Соберите торт: каждый корж пропитайте сиропом, смажьте кремом. Верх и бока торта смажьте остатками крема и украсьте крошкой печенья. Оставьте десерт минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.

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