Шоколадный торт без выпечки: как быстро приготовить вкусный десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шоколадного торта

Домашние торты – лучшее угощение к чаю. Готовить их можно из абсолютно разного теста, с вафельных коржей, печенья. А также с начинками, кремом, йогуртом, сгущенным молоком.

Домашний шоколадный торт

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом шоколадного торта со сметанным кремом, который готовится на сковороде.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 160 г
  • масло растительное – 50 мл
  • ванильный сахар – 2 пакета
  • какао – 50 г
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • кипяток – 60-70 мл

Крем:

  • сметана – 400 г
  • вареная сгущенка – 300 г
  • загуститель для сливок – 20 г

Сироп:

  • вода – 6 ст. л.
  • сахар – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте до однородной массы, добавьте сахар и ванильный сахар и взбейте 3-5 минут до образования пены на поверхности. Вливаем растительное масло и перемешайте.

Яичная масса

2. Муку смешайте с какао и разрыхлителем, просейте в тесто, перемешайте и влейте кипяток, перемешайте.

Мука с какао

3. Выпекайте коржи на смазанном маслом сковороде на малом огне под крышкой с обеих сторон.

Коржи для торта

4. Сироп для пропитки: сахар с водой нагрейте до растворения, постоянно помешивая, охладите.

Как приготовить пропитку

5. Крем: сметану смешайте с вареной сгущенкой, добавьте загуститель к сливкам и смешайте до загустения.

Крем для торта

6. Соберите торт: каждый корж пропитайте сиропом, смажьте кремом. Верх и бока торта смажьте остатками крема и украсьте крошкой печенья. Оставьте десерт минимум на 5-6 часов в холодильнике, лучше – на ночь.

Готовый торт

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