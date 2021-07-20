Шоколадный торт с вишней по рецепту Лизы Глинской

Кто же не любит вкусные, такие ароматные шоколадные торты, да еще и домашние. Но, как правильно это лакомство приготовить, чтобы все получилось удачно и очень вкусно – знает не каждый.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале вкуснейшим рецептом шоколадного пирога с вишней, который точно удастся. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

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Для бисквита:

мука – 150 г

желтки – 40 г

яйца – 300 г (6 шт)

сахар – 150 г

какао-порошок – 30 г

Начинка:

вишни без косточек – 400 г

сгущенное молоко – 100 г

сливочное масло – 100 г

черный шоколад – 150 г

вишневый ликер – 100 мл

Способ приготовления:

Взбейте яйца, желтки и сахар до максимально пышной пены. В отдельной мисочке смешайте муку и какао и очень аккуратно вмешивайте через сито их в яичную смесь. В форму выложите пергамент, смажьте маслом и вылейте тесто. Отправьте в духовку на 30-35 минут при 160 С. После – достаньте бисквит и дайте ему полностью остыть. Начинка: в миске соедините шоколад, сгущенное молоко, сливочное масло и ликер, отправьте на 1 минуту в микроволновку, чтобы все хорошо растопилось. Срежьте верхушку остывшего бисквита, переложите нижнюю часть в форму, выберите руками середину и перемните ее руками в крошку. Достаньте растопленный шоколад, добавьте вишню, перемешайте, добавьте бисквитную крошку, все хорошо перемешайте и выложите эту начинку в торт. Сверху накройте срезанной верхушкой, хорошо прижмите и отправьте на 6-8 часов в холодильник.

Готовый торт можно полить шоколадной глазурью – это по желанию.

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