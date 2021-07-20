Шоколадный торт с вишней по рецепту Лизы Глинской
Кто же не любит вкусные, такие ароматные шоколадные торты, да еще и домашние. Но, как правильно это лакомство приготовить, чтобы все получилось удачно и очень вкусно – знает не каждый.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале вкуснейшим рецептом шоколадного пирога с вишней, который точно удастся. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
Для бисквита:
мука – 150 г
желтки – 40 г
яйца – 300 г (6 шт)
сахар – 150 г
какао-порошок – 30 г
Начинка:
вишни без косточек – 400 г
сгущенное молоко – 100 г
сливочное масло – 100 г
черный шоколад – 150 г
вишневый ликер – 100 мл
Способ приготовления:
Взбейте яйца, желтки и сахар до максимально пышной пены.
В отдельной мисочке смешайте муку и какао и очень аккуратно вмешивайте через сито их в яичную смесь.
В форму выложите пергамент, смажьте маслом и вылейте тесто.
Отправьте в духовку на 30-35 минут при 160 С. После – достаньте бисквит и дайте ему полностью остыть.
Начинка: в миске соедините шоколад, сгущенное молоко, сливочное масло и ликер, отправьте на 1 минуту в микроволновку, чтобы все хорошо растопилось.
Срежьте верхушку остывшего бисквита, переложите нижнюю часть в форму, выберите руками середину и перемните ее руками в крошку.
Достаньте растопленный шоколад, добавьте вишню, перемешайте, добавьте бисквитную крошку, все хорошо перемешайте и выложите эту начинку в торт.
Сверху накройте срезанной верхушкой, хорошо прижмите и отправьте на 6-8 часов в холодильник.
Готовый торт можно полить шоколадной глазурью – это по желанию.
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