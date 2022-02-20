Шпинатные пельмени с полезной начинкой: что добавить в тесто, кроме муки
Пельмени могут быть не только вкусными и сытными, но и полезными, привлекательными и диетическими. Чтобы тесто не было очень мучным, кроме пшеничной муки следует добавить еще один вид, а также зеленый шпинат для яркого вкуса. Такие пельмени станут настоящим открытием для тех, кто следит за фигурой и удивят эффектными сочетаниями.
Идея приготовления пельменей опубликована на странице vegg_inspiration в Instagram.
Ингредиенты для теста:
пшеничная мука – 250 г
овсяная мука – 100 г
вода – 150 г
шпинат – 1 пучок
соль
Ингредиенты для начинки:
шампиньоны – 250 г
чечевица (готовая) – 200 г
лук – 1 шт
жмых шпината
соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Приготовить шпинатный сок для теста: шпинат и воду взбить блендером, процедить. Получится 250 г сока. Оставшийся шпинат не выбрасывать.
2. Соединить два вида муки, соль и шпинатный сок.
3. Замешайте тесто и оставить на 30 минут.
4. Сделать начинку: на сковороде с маслом обжарить измельченный лук, порезать грибы, размятую (отварную) чечевицу и шпинат.
5. Обжарить в течение 6-7 минут.
6. Всыпать соль и перец.
7. Из готового теста и начинки сформировать пельмени.
8. Отваривать 10 минут.
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