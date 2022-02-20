Шпинатные пельмени с полезной начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

Пельмени могут быть не только вкусными и сытными, но и полезными, привлекательными и диетическими. Чтобы тесто не было очень мучным, кроме пшеничной муки следует добавить еще один вид, а также зеленый шпинат для яркого вкуса. Такие пельмени станут настоящим открытием для тех, кто следит за фигурой и удивят эффектными сочетаниями.

Идея приготовления пельменей опубликована на странице vegg_inspiration в Instagram.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 250 г

овсяная мука – 100 г

вода – 150 г

шпинат – 1 пучок

соль

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 250 г

чечевица (готовая) – 200 г

лук – 1 шт

жмых шпината

соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Приготовить шпинатный сок для теста: шпинат и воду взбить блендером, процедить. Получится 250 г сока. Оставшийся шпинат не выбрасывать.

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2. Соединить два вида муки, соль и шпинатный сок.

3. Замешайте тесто и оставить на 30 минут.

4. Сделать начинку: на сковороде с маслом обжарить измельченный лук, порезать грибы, размятую (отварную) чечевицу и шпинат.

5. Обжарить в течение 6-7 минут.

6. Всыпать соль и перец.

7. Из готового теста и начинки сформировать пельмени.

8. Отваривать 10 минут.

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