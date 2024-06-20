"Шпундра" – по-настоящему аутентичное украинское блюдо, которому уже 400 лет. Стоит отметить, что ссе упоминания о блюде чисто украинского происхождения и здесь сомнений не возникает. Несколько слов о ней можно встретить и на страницах "Энеиды" Ивана Котляревского, написанной в конце XVIII века.

Важно отметить, что в аутентичной рецептуре жареную свинину дополняли свекольным квасом и пряностями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шпундры" из свеклы, мяса, для приготовления которой вам понадобится немного вина и чеснока.

Ингредиенты:

Свинина (ребра) – 1 кг

Свекла – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вино белое сухое – 150 мл.

Чеснок – 1 головка

Чабрец – 2 веточки

Дижонская горчица – 30 г

Апельсин – половина

Хрен – 1 шт. (маленький)

Мука

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте по 1 ребру. Каждый кусочек обваляйте в муке и жарьте до румяности, затем сложите в форму для запекания.

2. На этой же сковороде после свинины пожарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте ее в мясо.

3. Свеклу очистите и порежьте на 6-8 сегментов. Тоже добавьте к мясу. Смешайте вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавьте 100 мл воды и залейте блюдо.

4. Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Накройте фольгой и запекайте 2-2,5 часа.

Подавайте с картофелем!

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