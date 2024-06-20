"Шпундра" из свеклы и мяса: как правильно приготовить аутентичное украинское блюдо, которому 400 лет

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Шпундра' из свеклы и мяса: как правильно приготовить аутентичное украинское блюдо, которому 400 лет

"Шпундра" – по-настоящему аутентичное украинское блюдо, которому уже 400 лет. Стоит отметить, что ссе упоминания о блюде чисто украинского происхождения и здесь сомнений не возникает. Несколько слов о ней можно встретить и на страницах "Энеиды" Ивана Котляревского, написанной в конце XVIII века.

Домашняя ''Шпундра''

Важно отметить, что в аутентичной рецептуре жареную свинину дополняли свекольным квасом и пряностями.

Как правильно готовить блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шпундры" из свеклы, мяса, для приготовления которой вам понадобится немного вина и чеснока.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свинина (ребра) – 1 кг
  • Свекла – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вино белое сухое – 150 мл.
  • Чеснок – 1 головка
  • Чабрец – 2 веточки
  • Дижонская горчица – 30 г
  • Апельсин – половина
  • Хрен – 1 шт. (маленький)
  • Мука
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свинину порежьте по 1 ребру. Каждый кусочек обваляйте в муке и жарьте до румяности, затем сложите в форму для запекания.

Мясо для блюда

2. На этой же сковороде после свинины пожарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте ее в мясо.

Свекла с луком

3. Свеклу очистите и порежьте на 6-8 сегментов. Тоже добавьте к мясу. Смешайте вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавьте 100 мл воды и залейте блюдо.

Приготовление блюда

4. Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Накройте фольгой и запекайте 2-2,5 часа.

Сколько готовить блюдо

Подавайте с картофелем!

Готовое блюдо

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