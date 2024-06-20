"Шпундра" из свеклы и мяса: как правильно приготовить аутентичное украинское блюдо, которому 400 лет
"Шпундра" – по-настоящему аутентичное украинское блюдо, которому уже 400 лет. Стоит отметить, что ссе упоминания о блюде чисто украинского происхождения и здесь сомнений не возникает. Несколько слов о ней можно встретить и на страницах "Энеиды" Ивана Котляревского, написанной в конце XVIII века.
Важно отметить, что в аутентичной рецептуре жареную свинину дополняли свекольным квасом и пряностями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шпундры" из свеклы, мяса, для приготовления которой вам понадобится немного вина и чеснока.
Ингредиенты:
- Свинина (ребра) – 1 кг
- Свекла – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вино белое сухое – 150 мл.
- Чеснок – 1 головка
- Чабрец – 2 веточки
- Дижонская горчица – 30 г
- Апельсин – половина
- Хрен – 1 шт. (маленький)
- Мука
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Свинину порежьте по 1 ребру. Каждый кусочек обваляйте в муке и жарьте до румяности, затем сложите в форму для запекания.
2. На этой же сковороде после свинины пожарьте лук, нарезанный полукольцами. Добавьте ее в мясо.
3. Свеклу очистите и порежьте на 6-8 сегментов. Тоже добавьте к мясу. Смешайте вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавьте 100 мл воды и залейте блюдо.
4. Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Накройте фольгой и запекайте 2-2,5 часа.
Подавайте с картофелем!
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