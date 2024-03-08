"Шуба" по-королевски без сельди: чем заменить главный ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – самый простой и бюджетный салат из свеклы, с сельдью и майонезом. Для того, чтобы сделать вкус блюда более оригинальным, добавьте лук, и вместо сельди красную рыбу. 

Как вкусно приготовить ''Шубу'' по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с лососем, вареной свеклой и майонезом. 

Домашняя ''Шуба'' с красной рыбой
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Ингредиенты: 

  • картофель отварной – 2-3 шт. 
  • морковь отварная – 2 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • лосось слабосоленный копченый – 400 г
  • свекла – 1-2 шт.
  • майонез – 220 г
  • яйца

Для маринада:

  • уксус – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • растительное масло – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Перед приготовлением овощи и яйца нужно отварить и после натрите. 

Приготовление салата

2. Соберите первый слой: натрите картофель на большой терке, смажьте майонезом, второй слой – нарезаный лосось тонкими кусочками, сверху маринованный лук(его порежьте мелко, добавьте уксус, сахар и растительное масло. Перемешайте и оставьте на 10 минут), сверху майонез. Четвертый слой – морковь, майонез, свекла, майонез и посыпьте мелко нарезанными яйцами.

Как правильно приготовить вкусную шубу

3. Оставьте салат пропитаться на 3-4 часа в холодильнике.

Готовый салат

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