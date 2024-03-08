"Шуба" по-королевски без сельди: чем заменить главный ингредиент
Салат "Шуба" – самый простой и бюджетный салат из свеклы, с сельдью и майонезом. Для того, чтобы сделать вкус блюда более оригинальным, добавьте лук, и вместо сельди красную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с лососем, вареной свеклой и майонезом.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 2-3 шт.
- морковь отварная – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- лосось слабосоленный копченый – 400 г
- свекла – 1-2 шт.
- майонез – 220 г
- яйца
Для маринада:
- уксус – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- растительное масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Перед приготовлением овощи и яйца нужно отварить и после натрите.
2. Соберите первый слой: натрите картофель на большой терке, смажьте майонезом, второй слой – нарезаный лосось тонкими кусочками, сверху маринованный лук(его порежьте мелко, добавьте уксус, сахар и растительное масло. Перемешайте и оставьте на 10 минут), сверху майонез. Четвертый слой – морковь, майонез, свекла, майонез и посыпьте мелко нарезанными яйцами.
3. Оставьте салат пропитаться на 3-4 часа в холодильнике.
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