"Шуба" по-новому: рецепт сытного салата для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
537
Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – один из самых вкусных, простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертое яблоко, зеленый лук, а сельдь можно заменить запеченной скумбрией, красной рыбой!

Видео дня
Как вкусно приготовить ''Шубу''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдь, свеклой, луком и желтком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • картофель
  • майонез
  • лук
  • сельдь
  • морковь
  • свекла
  • специи
  • желток по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и свеклу отварите, натрите, рыба порежьте кубиком.

Приготовление салата

2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смазывая майонезом, сверху украсьте тертым желтком.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептсалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты