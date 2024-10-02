Салат "Шуба" – один из самых вкусных, простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертое яблоко, зеленый лук, а сельдь можно заменить запеченной скумбрией, красной рыбой!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдь, свеклой, луком и желтком.

Ингредиенты:

картофель

майонез

лук

сельдь

морковь

свекла

специи

желток по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и свеклу отварите, натрите, рыба порежьте кубиком.

2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смазывая майонезом, сверху украсьте тертым желтком.

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