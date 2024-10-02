Видео дня
"Шуба" по-новому: рецепт сытного салата для ужина и праздничного стола
Салат "Шуба" – один из самых вкусных, простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертое яблоко, зеленый лук, а сельдь можно заменить запеченной скумбрией, красной рыбой!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдь, свеклой, луком и желтком.
Ингредиенты:
- картофель
- майонез
- лук
- сельдь
- морковь
- свекла
- специи
- желток по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь и свеклу отварите, натрите, рыба порежьте кубиком.
2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смазывая майонезом, сверху украсьте тертым желтком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: