"Шуба" с плавленным сыром и без сельди: как по-новому приготовить привычный салат
"Шуба" – очень вкусный, сытный и очень простой в приготовлении салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы хотите приготовить это блюдо по-новому, замените привычную сельдь, например лососем или скумбрией, а вместо картофеля добавьте батат.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" с плавленным сыром, семгой, яйцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- слабосоленая семга или форель – 150 г
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- плавленный сыр – 2 шт.
- свекла – 3 шт.
- зеленый лук – пучок
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи и яйца отварите, остудите и почистите.
2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками.
3. Остальные ингредиенты натрите на крупную терку.
4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез.
5. Поставьте готовый салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
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