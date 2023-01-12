"Шуба" с плавленным сыром и без сельди: как по-новому приготовить привычный салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт 'Шубы'

"Шуба" – очень вкусный, сытный и очень простой в приготовлении салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы хотите приготовить это блюдо по-новому, замените привычную сельдь, например лососем или скумбрией, а вместо картофеля добавьте батат. 

Домашняя ''Шуба''

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" с плавленным сыром, семгой, яйцами и зеленым луком. 

Рецепт ''Шубы'' с сыром
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Ингредиенты:

  • слабосоленая семга или форель – 150 г
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • плавленный сыр – 2 шт. 
  • свекла – 3 шт.
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез 

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите, остудите и почистите. 

''Шуба'' по-новому

2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками.

Шуба с лососем

3. Остальные ингредиенты натрите на крупную терку.

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез. 

Приготовление салата 

5. Поставьте готовый салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Готовый салат

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