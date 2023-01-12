"Шуба" – очень вкусный, сытный и очень простой в приготовлении салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вы хотите приготовить это блюдо по-новому, замените привычную сельдь, например лососем или скумбрией, а вместо картофеля добавьте батат.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной "Шубы" с плавленным сыром, семгой, яйцами и зеленым луком.

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Ингредиенты:

слабосоленая семга или форель – 150 г

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 2 шт.

плавленный сыр – 2 шт.

свекла – 3 шт.

зеленый лук – пучок

майонез

Способ приготовления:

1. Овощи и яйца отварите, остудите и почистите.

2. Рыбу и лук нарежьте небольшими кусочками.

3. Остальные ингредиенты натрите на крупную терку.

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, лук, майонез, яйца, майонез, сыр тертый, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез.

5. Поставьте готовый салат в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

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