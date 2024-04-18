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Шакшука из замороженных яиц: рецепт вкусного блюда по-новому
Самое простое и вкусное блюдо из яиц – шакшука. Готовить ее можно со свежими овощами, зеленью, специями и даже использовать замороженные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки из замороженных яиц, с томатным соусом.
Ингредиенты:
- 2 яйца замороженные
- лук
- перец
- помидоры
- соус томатный с базиликом и луком
- хлеб
Способ приготовления:
1. Овощи обжарьте на сковороде, добавьте томатный соус с базиликом и луком, протушите.
2. Яйца предварительно заморозьте, очистите и порежьте на кружочки, добавьте к овощам, накройте крышкой.
3. Хлеб посушите в духовке и подавайте вместе с шакшукой.
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