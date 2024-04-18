Самое простое и вкусное блюдо из яиц – шакшука. Готовить ее можно со свежими овощами, зеленью, специями и даже использовать замороженные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки из замороженных яиц, с томатным соусом.

Видео дня

Ингредиенты:

2 яйца замороженные

лук

перец

помидоры

соус томатный с базиликом и луком

хлеб

Способ приготовления:

1. Овощи обжарьте на сковороде, добавьте томатный соус с базиликом и луком, протушите.

2. Яйца предварительно заморозьте, очистите и порежьте на кружочки, добавьте к овощам, накройте крышкой.

3. Хлеб посушите в духовке и подавайте вместе с шакшукой.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты: