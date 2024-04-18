Шакшука из замороженных яиц: рецепт вкусного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шакшука из замороженных яиц: рецепт вкусного блюда по-новому

Самое простое и вкусное блюдо из яиц – шакшука. Готовить ее можно со свежими овощами, зеленью, специями и даже использовать замороженные яйца. 

Вкусная шакшука

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки из замороженных яиц, с томатным соусом.

Рецепт шакшуки
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Ингредиенты: 

  • 2 яйца замороженные 
  • лук
  • перец
  • помидоры
  • соус томатный с базиликом и луком
  • хлеб

Способ приготовления: 

1. Овощи обжарьте на сковороде, добавьте томатный соус с базиликом и луком, протушите.

Жареные овощи

2. Яйца предварительно заморозьте, очистите и порежьте на кружочки, добавьте к овощам, накройте крышкой.

Замороженные яйца

3. Хлеб посушите в духовке и подавайте вместе с шакшукой. 

Готовая шакшука

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