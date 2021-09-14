Сидр в домашных условиях: как приготовить вкусный напиток

Сидр – легкий алкогольный напиток. Он изготавливается на основе фруктовго сока. Обычно, это яблоки и груши. Такой напиток идеально утоляет жажду. В жару можно пить холодным. В прохладную погоду – нагревать.

Сегодня редакция FoodOboz делится лайфхаками приготовления яблочного и грушевого сидра в домашних условиях.

Рецепт яблочного сидра

Для традиционного рецепта сидра без добавления сахара можно взять яблоки в следующей пропорции:

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Кислые сорта – 60%

Сладкие – 10%

Терпкие – 20%

Горькие – 10%

Способ приготовления:

Подготовьте яблоки, пропустите их через пресс или соковыжималку, чтобы получить яблочный сок. Вылейте сок в стеклянную тару, сверху накройте марлей. Оставьте на несколько дней. Слейте сок в другую тару, установите на нее гидрозатвор. Поставьте тару с соком в темное место, температура должна быть 22-27 градусов. Дождитесь, пока выйдет углекислота и разлейте сидр по бутылкам. Разлив делайте осторожно, чтобы не задеть осадок. Оставьте бутылки с сидром на 3-4 месяца для брожения, после этого можно будет насладиться вкусным напитком. Если же вы не хотите ждать так долго, на этапе ферментации добавьте в будущий сидр специальные дрожжи.

Грушевый сидр

Ингредиенты:

Кислые груши – 5 – 6 кг

Сахарный песок – 5 стаканов

Дрожжи – 25 г

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Способ приготовления:

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Подготовьте груши: не промывайте, если груши свои, удалите подгнившие части, выдавите из груш сок с помощью соковыжималки. Смешайте полученный грушевый сок с сахарным песком и оставьте на 3 – 4 дня при комнатной температуре. Если смесь не забродила, добавьте дрожжи. В отдельной посуде смешайте стакан сока (температура 27 – 30 градусов) и дрожжи. Оставить в теплом месте на 40 – 50 минут, до образования пены, добавить к остальному соку. Установите водяной затвор или воспользуйтесь медицинской перчаткой. Поставьте бутыль в темное помещение с температурой 18 – 25 градусов на 14-30 дней. После полного окончания брожения (когда перчатка падает) слейте напиток с осадка в чистую емкость. Можно использовать марлю. На дно стерильных бутылок насыпьте сахар из расчета 10 г на 1 л, а затем влейте грушевый сидр. Обязательно оставьте 5 – 6 см пустого пространства, чтобы во время вторичного брожения емкость осталась целой. Поставьте бутылки в темное место при комнатной температуре на 7 дней, проверяйте давление газа. Храните сидр в прохладном месте.

Лайфхак по выбору и обработке яблок для насыщенного вкуса сидра

1. Выбирайте зрелые или перезрелые яблоки: при отжиме незрелые яблоки дадут гораздо меньше сока чем зрелые плоды.

2. Используйте зимние кислые сорта яблок. В сидре допускается использование небольшого процента сладких плодов, но именно зимние сорта содержат высокую концентрацию танинов и красящих веществ.

3. Не мойте яблоки, чтобы не смыть с кожуры дикие дрожжи.

5. Перед ферментацией осветлить сидр. Если в нем будет плавать суспензия, во время ферментации появятся побочные продукты брожения, особенно сивушные спирты.

6. Проведите пастеризацию. Это нужно для того, чтобы нейтрализовать плохую микрофлору и избежать дальнейшего заражения сидра.

7. Следите за температурой брожения. Слишком высокая температура тоже приводит к образованию побочных продуктов брожения.

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