Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты
Для того, чтобы котлеты получались пышными и сочными, в фарш традиционно добавляют хлеб, а также обваливают изделия в муке. Но с такими компонентами блюдо становится очень калорийным. Потому можно попытаться их заменить.
Идея приготовления котлет без хлеба и муки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. По этой технологии в котлеты добавляется обычная манка. С ней получается гораздо полезнее.
Ингредиенты:
- 800 г фарша
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 100 г манки
- 100 мл воды
- 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. перца
- лавровые листья и приправы
Способ приготовления:
1. В фарш натереть лук на мелкую терку.
2. Добавить манку, воду и яйцо.
3. Добавить соль, перец и перемешать.
4. Даем постоять 15-20 минут.
5. Формируем котлеты влажными руками.
6. Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла.
7. Обжариваем котлеты с двух сторон до румяной корочки.
8. Перекладываем в кастрюлю и заливаем горячей водой.
9. Добавляем лавровые листья и приправы.
10. Тушим на маленьком огне 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: