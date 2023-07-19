Для того, чтобы котлеты получались пышными и сочными, в фарш традиционно добавляют хлеб, а также обваливают изделия в муке. Но с такими компонентами блюдо становится очень калорийным. Потому можно попытаться их заменить.

Идея приготовления котлет без хлеба и муки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. По этой технологии в котлеты добавляется обычная манка. С ней получается гораздо полезнее.

Ингредиенты:

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800 г фарша

1 луковица

1 яйцо

100 г манки

100 мл воды

2 ч.л. соли

1 ч.л. перца

лавровые листья и приправы

Способ приготовления:

1. В фарш натереть лук на мелкую терку.

2. Добавить манку, воду и яйцо.

3. Добавить соль, перец и перемешать.

4. Даем постоять 15-20 минут.

5. Формируем котлеты влажными руками.

6. Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла.

7. Обжариваем котлеты с двух сторон до румяной корочки.

8. Перекладываем в кастрюлю и заливаем горячей водой.

9. Добавляем лавровые листья и приправы.

10. Тушим на маленьком огне 30 минут.

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