Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

Для того, чтобы котлеты получались пышными и сочными, в фарш традиционно добавляют хлеб, а также обваливают изделия в муке. Но с такими компонентами блюдо становится очень калорийным. Потому можно попытаться их заменить.

Идея приготовления котлет без хлеба и муки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. По этой технологии в котлеты добавляется обычная манка. С ней получается гораздо полезнее.

Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

Ингредиенты:

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  • 800 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 100 г манки
  • 100 мл воды
  • 2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. перца
  • лавровые листья и приправы

Способ приготовления:

Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

1. В фарш натереть лук на мелкую терку.

2. Добавить манку, воду и яйцо.

3. Добавить соль, перец и перемешать.

Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

4. Даем постоять 15-20 минут.

5. Формируем котлеты влажными руками.

Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

6. Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла.

7. Обжариваем котлеты с двух сторон до румяной корочки.

8. Перекладываем в кастрюлю и заливаем горячей водой.

Ситные котлеты без хлеба и муки: чем заменить традиционные компоненты

9. Добавляем лавровые листья и приправы.

10. Тушим на маленьком огне 30 минут.

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