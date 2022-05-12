Сколько должен мариноваться шашлык из свинины: делимся советами
Чтобы шашлык получился действительно вкусным и сочным, совсем не обязательно добавлять много разнообразных ингредиентов. Маринад может быть совсем обычным. Большое значение имеет то, какое мясо выбрать и на сколько времени оставить его в маринаде.
Идея приготовления сочного шашлыка из свиной шеи опубликована на странице yarcheff в Instagram. По такой технологии мясо нужно мариновать целые сутки. Тогда оно станет по-настоящему сочным и нежным.
Ингредиенты:
шея свинины – 1200 г
соль – 1 ст.л
перец – 1 ч.л
лук репчатый – 2 шт
лук фиолетовый - 1 шт
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать на большие кусочки. Лучше всего подходит шея из-за того, что такое мясо очень сочное.
2. Лук разрезать на четверти.
3. Добавить немного соли, чтобы начал выходить сок.
4. Посолить и поперчить мясо.
5. Перемешать, добавить лук.
6. Накрыть пищевой пленкой, оставить мариноваться в холодильнике на сутки.
7. Разжечь огонь.
8. После того, как дрова прогорят и будет хороший жар – нанизать мясо на шампуры.
9. Во время жарки периодически переворачивать.
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