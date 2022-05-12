Чтобы шашлык получился действительно вкусным и сочным, совсем не обязательно добавлять много разнообразных ингредиентов. Маринад может быть совсем обычным. Большое значение имеет то, какое мясо выбрать и на сколько времени оставить его в маринаде.

Идея приготовления сочного шашлыка из свиной шеи опубликована на странице yarcheff в Instagram. По такой технологии мясо нужно мариновать целые сутки. Тогда оно станет по-настоящему сочным и нежным.

Ингредиенты:

шея свинины – 1200 г

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соль – 1 ст.л

перец – 1 ч.л

лук репчатый – 2 шт

лук фиолетовый - 1 шт

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на большие кусочки. Лучше всего подходит шея из-за того, что такое мясо очень сочное.

2. Лук разрезать на четверти.

3. Добавить немного соли, чтобы начал выходить сок.

4. Посолить и поперчить мясо.

5. Перемешать, добавить лук.

6. Накрыть пищевой пленкой, оставить мариноваться в холодильнике на сутки.

7. Разжечь огонь.

8. После того, как дрова прогорят и будет хороший жар – нанизать мясо на шампуры.

9. Во время жарки периодически переворачивать.

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