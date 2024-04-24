Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными
Самые удачные оладьи выходит приготовить именно из теста на кефире. Но очень важно не прогадать с количеством такого компонента – все должно быть по четким пропорциям. Также стоит не забыть о температуре.
Идея приготовления пышных жареных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Вкусно подать с медом и орехами.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- теплый кефир – 260 г
- сахар – 25 г
- соль – щепотка
- мука – 240 г
- сода+уксус (погасить)
Способ приготовления:
1. Яйца должны быть комнатной температуры. Смешать с сахаром и солью.
2. Взбить венчиком.
3. Постепенно добавить теплый кефир (нагреть в микроволновке).
4. Добавить просеянную муку тоже частями.
5. Добавляем соду погашенную уксусом, перемешаем.
6. Оставить на 10 минут и больше не мешать.
7. Жарить на масле с обеих сторон до зарумянивания.
8. Выложить на тарелку.
9. Полить медом.
10. Посыпать орешками.
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