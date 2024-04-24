Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
240
Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

Самые удачные оладьи выходит приготовить именно из теста на кефире. Но очень важно не прогадать с количеством такого компонента – все должно быть по четким пропорциям. Также стоит не забыть о температуре.

Идея приготовления пышных жареных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Вкусно подать с медом и орехами.

Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • теплый кефир – 260 г
  • сахар – 25 г
  • соль – щепотка
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  • мука – 240 г
  • сода+уксус (погасить)

Способ приготовления:

Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

1. Яйца должны быть комнатной температуры. Смешать с сахаром и солью.

2. Взбить венчиком.

3. Постепенно добавить теплый кефир (нагреть в микроволновке).

Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

4. Добавить просеянную муку тоже частями.

5. Добавляем соду погашенную уксусом, перемешаем.

6. Оставить на 10 минут и больше не мешать.

Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

7. Жарить на масле с обеих сторон до зарумянивания.

8. Выложить на тарелку.

9. Полить медом.

Сколько кефира добавлять в тесто на оладьи: получатся очень пышными

10. Посыпать орешками.

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