Самые удачные оладьи выходит приготовить именно из теста на кефире. Но очень важно не прогадать с количеством такого компонента – все должно быть по четким пропорциям. Также стоит не забыть о температуре.

Идея приготовления пышных жареных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Вкусно подать с медом и орехами.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

теплый кефир – 260 г

сахар – 25 г

соль – щепотка

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мука – 240 г

сода+уксус (погасить)

Способ приготовления:

1. Яйца должны быть комнатной температуры. Смешать с сахаром и солью.

2. Взбить венчиком.

3. Постепенно добавить теплый кефир (нагреть в микроволновке).

4. Добавить просеянную муку тоже частями.

5. Добавляем соду погашенную уксусом, перемешаем.

6. Оставить на 10 минут и больше не мешать.

7. Жарить на масле с обеих сторон до зарумянивания.

8. Выложить на тарелку.

9. Полить медом.

10. Посыпать орешками.

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