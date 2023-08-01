Приготовление пельменей – это достаточно простое дело. Но очень часто, уже во время отварки, изделия слипаются и превращаются в один сплошной ком. Поэтому особое внимание следует обратить именно на время приготовления.

О том, сколько минут нужно варить пельмени, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко (klopotenko) в своем канале в Telegram.

Рекомендации по приготовлению пельменей от Евгения Клопотенко.

1. Время приготовления пельменей – это 8-12 минут. Продолжительность зависит от размера.

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2. После того как изделия поднимутся вверх – их нужно проварить еще 3-4 минуты.

3. Если пельмени свежие – потребуется 8-10 минут.

4. Замороженные пельмени варятся 10-12 минут.

5. Лучше выбрать широкую кастрюлю, чтобы помещался один слой пельменей.

6. Бросайте изделия обязательно в кипящую воду.

7. Не забудьте перемешать.

8. После извлечения из воды – сразу смажьте сливочным маслом.

Кроме отваривания вкуснейшие пельмени можно приготовить на сковородке. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Софии Губени (gubenia.sofiia ) в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг.замороженных пельменей

3 ст.л. сметаны

100–150 мл. .воды

100 г твердого сыра

соль, перец, паприка

зелень по желанию

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду положить кусочек масла.

2. Высыпать пельмени.

3. Поджарить на большом огне до румяного цвета.

4. Посолить, поперчить и добавить паприку.

5. Перемешать и добавить сметану, воду, снова перемешать.

6. Посыпать сыром и накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 5 минут.

7. Посыпать зеленью.

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