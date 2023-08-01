Сколько минут нужно варить пельмени, чтобы они были идеальными: советы от Клопотенко
Приготовление пельменей – это достаточно простое дело. Но очень часто, уже во время отварки, изделия слипаются и превращаются в один сплошной ком. Поэтому особое внимание следует обратить именно на время приготовления.
О том, сколько минут нужно варить пельмени, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко (klopotenko) в своем канале в Telegram.
Рекомендации по приготовлению пельменей от Евгения Клопотенко.
1. Время приготовления пельменей – это 8-12 минут. Продолжительность зависит от размера.
2. После того как изделия поднимутся вверх – их нужно проварить еще 3-4 минуты.
3. Если пельмени свежие – потребуется 8-10 минут.
4. Замороженные пельмени варятся 10-12 минут.
5. Лучше выбрать широкую кастрюлю, чтобы помещался один слой пельменей.
6. Бросайте изделия обязательно в кипящую воду.
7. Не забудьте перемешать.
8. После извлечения из воды – сразу смажьте сливочным маслом.
Кроме отваривания вкуснейшие пельмени можно приготовить на сковородке. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Софии Губени (gubenia.sofiia ) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг.замороженных пельменей
- 3 ст.л. сметаны
- 100–150 мл. .воды
- 100 г твердого сыра
- соль, перец, паприка
- зелень по желанию
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду положить кусочек масла.
2. Высыпать пельмени.
3. Поджарить на большом огне до румяного цвета.
4. Посолить, поперчить и добавить паприку.
5. Перемешать и добавить сметану, воду, снова перемешать.
6. Посыпать сыром и накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 5 минут.
7. Посыпать зеленью.
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